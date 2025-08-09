Figyelmeztetnek a mentők: ezt érdemes tudnia most mindenkinek

Magyarország egyik legnagyobb zenei fesztiválja zajlik éppen a fővárosban. A megnövekedett forgalom miatt fokozott figyelemmel követik a szervek is a fesztivált. Az Országos Mentőszolgálat is fokozott készültséggel vesz részt a rendezvényen. Közösségi oldalukra feltöltött videójukban néhány hasznos dolgot is megosztanak a Sziget Fesztivál résztvevőivel.

Fokozott készültséggel vannak jelen az idei Sziget Fesztivál helyszínén a mentők.

Forrás: Facebook/ Tatabánya Mentőállomás

A 2024-es Sziget Fesztiválon több, mint 1000 alkalommal volt szükség a mentőkre

Az Országos Mentőszolgálat alap és emelt színtű mentőegységei is készültségben állnak és szükség esetén egyből segítségre sietnek. Kathy Zsolt, mentőszakápoló a videóban elmondja azt is, hogy az esetek többségében apróbb-cseplőbb sérülésekhez riasztják őket a Sziget Fesztiválon, de volt amikor komolyabb beavatkozáshoz riasztották a mentőket.

"Számíthatsz a mentőkre!"

Kathy Zsolt elárulta, hol van a mentők központja a Sziget Fesztivál területén

A hátsó sétányon középen helyezkedik el a Medical Center, ahol kórházi színtű ellátást tudnak biztosítani baleset esetén. A mentőszakápoló a videó végén jó szórakozást kíván és kiemeli, hogy lehetőleg ne legyen szükség a találkozásra az Országos Mentőszolgálat mentőivel.