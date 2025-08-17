Szervizdíj a pultnál? – Meglepő számlát kapott egy vásárló Esztergomban

Komárom-Esztergom vármegyében, az egyik esztergomi hipermarket pizzériájában különös számla borzolta fel a kedélyeket. Egy vásárló mindössze egy pizzaszeletet és egy dobozos üdítőt kért a pultnál, ám a blokk végösszege több mint 1700 forint lett, két szervizdíjat is fizetett.

Egy pizzaszeletért és egy dobozos üdítőért fizetett extra szervizdíjat a vásárló Esztergomban

Dupla szervizdíj

A vásárló által közzétett számlán a pizza 884 forint, az üdítő 670 forint volt – a különbséget pedig két tételnyi „szervizdíj” tette ki. Ez önmagában is meglepő, hiszen szervizdíjjal általában akkor találkozik az ember, ha asztalnál szolgálják ki, nem pedig pultos rendelés esetén.

A közösségi oldalakra is felkerült nyugta heves vitát váltott ki. Többen úgy vélték, hogy a szervizdíj pultnál történő vásárláskor egyszerűen indokolatlan. Mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy könnyen lehet: adminisztratív megoldásról van szó, például a pizza valójában drágább volt, és a szervizdíj tétel csak a könyvelés miatt jelent meg külön a blokkon.

Jogilag is érdekes

Magyarországon a szervizdíj bevezetése megengedett, de szigorúan szabályozott: a vendéglátóhelyeknek előre fel kell tüntetniük, ha ilyet alkalmaznak, és az elsősorban az asztalnál történő kiszolgálás után indokolt. Ha azonban a vásárló pultnál veszi át a rendelését, akkor az extra díj felszámítása érthetően bizalomvesztést szülhet.

