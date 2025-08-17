augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő

1 órája

Szervizdíj a pultnál? – Meglepő számlát kapott egy vásárló Esztergomban

Címkék#számla#pizzéria#végösszeg#szervizdíj#Esztergom#Pizzéria

Hihetetlen dolog történt Magyarország első városában egy étteremben. Kétszeres szervizdíj került megfizetésre Esztergomban. Mutatjuk, mi történt pontosan.

Kemma.hu

Komárom-Esztergom vármegyében, az egyik esztergomi hipermarket pizzériájában különös számla borzolta fel a kedélyeket. Egy vásárló mindössze egy pizzaszeletet és egy dobozos üdítőt kért a pultnál, ám a blokk végösszege több mint 1700 forint lett, két szervizdíjat is fizetett.

szervizdíj
Egy pizzaszeletért és egy dobozos üdítőért fizetett extra szervizdíjat a vásárló Esztergomban
Forrás: Wikipedia

Dupla szervizdíj

A vásárló által közzétett számlán a pizza 884 forint, az üdítő 670 forint volt – a különbséget pedig két tételnyi „szervizdíj” tette ki. Ez önmagában is meglepő, hiszen szervizdíjjal általában akkor találkozik az ember, ha asztalnál szolgálják ki, nem pedig pultos rendelés esetén.

A közösségi oldalakra is felkerült nyugta heves vitát váltott ki. Többen úgy vélték, hogy a szervizdíj pultnál történő vásárláskor egyszerűen indokolatlan. Mások viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy könnyen lehet: adminisztratív megoldásról van szó, például a pizza valójában drágább volt, és a szervizdíj tétel csak a könyvelés miatt jelent meg külön a blokkon.

Jogilag is érdekes

Magyarországon a szervizdíj bevezetése megengedett, de szigorúan szabályozott: a vendéglátóhelyeknek előre fel kell tüntetniük, ha ilyet alkalmaznak, és az elsősorban az asztalnál történő kiszolgálás után indokolt. Ha azonban a vásárló pultnál veszi át a rendelését, akkor az extra díj felszámítása érthetően bizalomvesztést szülhet.

A blokkról készült fotó ide kattintva tekinthető meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu