Veseátültetés után tarol a darts-ban az esztergomi sportoló

Legutóbb a Drezdában rendezett Szervátültetettek Világjátékán ezüstérmet szerzett az esztergomi Könözsy Péter, aki egy hosszú dialíziskezelés, majd veseátültetés után is az életigenlés mintapéldája.

Az esztergomi férfi többek közt a darts-ban találta meg az örömét és sorra hozza a nemzetközi díjakat.

Forrás: Facebook/Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Szervátültetés után is a sport az élete

Civilben az esztergomi kormányhivatal munkatársa évek óta űzi a dartsot és a squasht - utóbbi sportág edzője is a Magyar Szervátültetettek Szövetsége kötelékén belül. Mostani dartssikerét is a szövetségen keresztül érte el, a szervátültetettek külön megmérettetésén.

Könözsy Péter szinte rendszeres résztvevője a hazai versenyeknek, de ár nemzetközi pályán is megmérette magát - sikerrel. Pedig az élet megpróbáltatások sorával bombázta őt - pedig az egészséges életmód az élete része: egészen fiatalkora óta fallabdázik, síel. Ám néhány éve mindkét veséje megbetegedett, évekig járt dialízisre, írta közösségi oldalán Erős Gábor országgyűlési képviselő a sportolóról. A sportoló türelemmel várt a veseátültetésre, a szervátültetés 2019-ben meg is történt.

Az átültetés után sem hagyta el magát, aktívan sportol: azóta dartsozik és bowlingozik, illetve a fallabda, azaz a squash is szenvedélye maradt. 2023-ban fallabdában indult világversenytóen, ott negyedik lett. Darts-ban két éve lett Európa-bajnok. Legutóbb pedig Drezdában, a Szervátültetettek Világjátékán ezüstérmet szerzett egyéniben, csapatával pedig a bronzérmet hozta haza.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége Facebook-oldalán adott hírt a sikerről. A Könözsy Péter-Kispataki Szilvia-Tóth Péter alkotta csapat a darts tripla mix versenyben bronzéremmel térhetett haza.

Péter hiszi: a sport a transzplantáltak rehabilitációjának egyik legerősebb eszköze. Ma ezt a hitet ezüstéremmel is megerősítette.

- írta a szövetség a sportolót

Vármegyénkben más sikeres sportoló is szervátültetett

A Tatabányán élő Varga Viktor 2017-es veseátültetése hozta élete fordulópontját. A férfi azóta igyekszik teljes életet élni, a dasrts és a petanque szenvedélyének hódol. A transzplantáltak versenyén számos alkalommal indul és hozza az érmeket.Például 2024-ben petanque párjával, Czinczás Róberttel, szintén veseátültetett sportolóval, párosban is Európa-bajnoki címet ünnepelhettek.