Tata Város Mátyás Király Díját a Szentessy házaspár kapta 2025-ben
Tata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2025-ben a Tata Város Mátyás Király Díját Szentessy Lászlóné Évának és Szentessy Lászlónak adományozta. A díjat Szentessy László és felesége a tatai közösségi, kulturális és képzőművészeti életben betöltött kiemelkedő szerepük, a város hírnevét öregbítő, művészetszeretetet közvetítő, példamutató és önzetlen tevékenységük elismeréseként vehették át.
Pedagógus, közösségszervező, művész
Szentessy Lászlóné Éva évtizedek óta meghatározó alakja Tata kulturális életének. Pedagógusként, iskolaigazgatóként, művelődési ház vezetőjeként és képzőművészként is maradandót alkotott.
A Tatai Művelődési Központ egykori igazgatójaként álmodta meg és indította útjára a mára országosan is ismert Víz, Zene, Virág Fesztivált, amelyet kollégáival több éven át színvonalasan szervezett. Később a Talentum Képességfejlesztő Alapítvány kuratóriumi tagjaként, majd elnökeként dolgozott, végül az alapítvány iskolájának igazgatói feladatait is ellátta.
Az utóbbi években az Angyalok és Tündérek Galéria „Életkavicsok” című programsorozatának háziasszonyaként vált ismertté, ahol ismert tataiakat és a városhoz kötődő személyiségeket hív beszélgetésekre. A sorozat rendezvényei rendre telt házzal zajlanak, emellett Éva rendszeresen szervez ismeretterjesztő kirándulásokat is a közönség számára.
Grafikusművész és tanár
Szentessy László festő, grafikus, művésztanár, aki tanulmányait szabad iskolában kezdte, majd a 70-es évektől folytatta az egri Tanárképző Főiskolán, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen.
Első önálló kiállítását 1968-ban rendezte szülővárosában, Esztergomban, azóta pedig több mint 130 tárlaton mutatta be alkotásait itthon és külföldön. Munkái – grafikák, tollrajzok, linómetszetek – a valóság és az álom határán születnek, sokszor tatai témákat, történelmi alakokat és legendákat idéznek meg.
Pedagógusként az Eötvös József Gimnáziumban tanított, ahol különleges szerepet vállalt a tehetséggondozásban. Műveiben játékosság és részletgazdagság ötvöződik, amely egyedi fantáziavilágba repíti a nézőt. Saját hitvallása szerint: „Egy nap sem múlhat el rajzolás nélkül.”
2008-ban Tata önkormányzata már elismerte munkásságát: a városért végzett kiemelkedő művészi és pedagógiai tevékenységéért a Tata Városáért kitüntetés arany fokozatával tüntették ki.
Közös örökség: Szentessy László és felesége, Éva
A Szentessy házaspár életútja szorosan összefonódott Tatával. Munkásságukkal több generációt inspiráltak, programjaikkal és alkotásaikkal a város kulturális és művészeti életének meghatározó alakjaivá váltak. A Mátyás Király Díj méltó elismerése annak a több évtizedes, önzetlen és értékteremtő munkának, amellyel a Szentessy házaspár hozzájárult Tata hírnevének öregbítéséhez.
