Tata Város Mátyás Király Díját a Szentessy házaspár kapta 2025-ben

A díjat Szentessy László és felesége, Szentessy Lászlóné Éva a tatai közösségi, kulturális és képzőművészeti életben betöltött kiemelkedő szerepük, a város hírnevét öregbítő, művészetszeretetet közvetítő, példamutató és önzetlen tevékenységük elismeréseként vehették át.

Mátyás Király díjat kapott a Szentessy László és felesége Éva

Forrás: tata.hu

Pedagógus, közösségszervező, művész

Szentessy Lászlóné Éva évtizedek óta meghatározó alakja Tata kulturális életének. Pedagógusként, iskolaigazgatóként, művelődési ház vezetőjeként és képzőművészként is maradandót alkotott.

A Tatai Művelődési Központ egykori igazgatójaként álmodta meg és indította útjára a mára országosan is ismert Víz, Zene, Virág Fesztivált, amelyet kollégáival több éven át színvonalasan szervezett. Később a Talentum Képességfejlesztő Alapítvány kuratóriumi tagjaként, majd elnökeként dolgozott, végül az alapítvány iskolájának igazgatói feladatait is ellátta.

Az utóbbi években az Angyalok és Tündérek Galéria „Életkavicsok” című programsorozatának háziasszonyaként vált ismertté, ahol ismert tataiakat és a városhoz kötődő személyiségeket hív beszélgetésekre. A sorozat rendezvényei rendre telt házzal zajlanak, emellett Éva rendszeresen szervez ismeretterjesztő kirándulásokat is a közönség számára.

Grafikusművész és tanár

Szentessy László festő, grafikus, művésztanár, aki tanulmányait szabad iskolában kezdte, majd a 70-es évektől folytatta az egri Tanárképző Főiskolán, a budapesti Képzőművészeti Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetemen.

Első önálló kiállítását 1968-ban rendezte szülővárosában, Esztergomban, azóta pedig több mint 130 tárlaton mutatta be alkotásait itthon és külföldön. Munkái – grafikák, tollrajzok, linómetszetek – a valóság és az álom határán születnek, sokszor tatai témákat, történelmi alakokat és legendákat idéznek meg.

Pedagógusként az Eötvös József Gimnáziumban tanított, ahol különleges szerepet vállalt a tehetséggondozásban. Műveiben játékosság és részletgazdagság ötvöződik, amely egyedi fantáziavilágba repíti a nézőt. Saját hitvallása szerint: „Egy nap sem múlhat el rajzolás nélkül.”