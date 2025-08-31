augusztus 31., vasárnap

Szeptember

1 órája

Szent Mihály hava jő

Címkék#Szent Mihály#arkangyal#szeptember

Ki olyan, mint az Isten? A keresztény hagyomány szerint ezzel a csatakiáltással indult harcba Szent Mihály angyalai élén a Sátán ellen.

Forgács Bernadett

„Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek,de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.” (Jel 12/7-9 ) Szent Mihály neve ( a héber Ki olyan, mint az Isten?) egyben hitvallás is, hiszen senki nem lehet olyan, mint Isten, vagyis ő a leghatalmasabb erő, az Úr, aki a Világmindenséget teremtette.

Szent Mihály arkangyal
Szent Mihály arkangyal
 Illusztráció: Medve Zoltán

Tudjuk, hogy Mihály győzött, letaszította a Sátánt (Sárkányt) és az őket követőket a Mennyből, de a végítélet napján újra eloldozza a Fenevadat, hogy kitombolhassa magát a Földön és elragadja a lelkeket, akik nem Istenhez tartoznak.

Szent Mihály erejére támaszkodhatunk

Félelmetes erő és elszántság kell egy ilyen feladathoz, ezért is kapta az angyali seregek vezére, Mihály arkangyal, akit szentként is tisztelünk. Amikor őt szólítjuk, ezt a hatalmas erőt, bátorságot hívjuk az életükbe: ha valami nagy teljesítmény előtt állunk, embert próbáló kihívással nézünk szembe, életünk sarokköveihez érkeztünk, Szent Mihály védelmezőn áll mellettünk. Támaszkodhatunk rendíthetetlen erejére a nemes harcokban, amikor valami olyan ügyért állunk ki, amely túlmutat rajtunk és a közösségért dolgozunk.

Szeptembert ezért konfliktusos, nehéz hónapnak tartják, amikor megvívjuk kisebb-nagyobb harcainkat. Sokan most életük legnagyobb csatájára készülnek. Éppen ezért érdemes felhasználnunk ennek, a Szent Mihály uralta időszaknak az energiáit arra, hogy a saját sárkányainkat legyőzzük. Csodákkal teli őszi időket!

 

