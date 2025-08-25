52 perce
Új esélyt adna a rákbetegeknek a Szent Borbála Kórház új osztályvezető főorvosa
Új korszak kezdődik a tatabányai Szent Borbála Kórház Onkológiai Osztályában: augusztus elejétől tapasztalt szakember irányítja az osztály munkáját. A Szent Borbála Kórház célja, hogy a betegek számára magas színvonalú, bizalmon alapuló onkológiai ellátást biztosítson.
A daganatos betegségek ellátása különösen nagy kihívást jelent az egészségügyben, ezért is kiemelt jelentőségű, ki vezeti az onkológiai osztály szakmai munkáját. A Szent Borbála Kórház most egy olyan tapasztalt szakembert köszönthet, aki hazai és nemzetközi tudását, több évtizedes gyógyító és oktatói tevékenységét állítja a betegek szolgálatába.
Augusztus 1-jétől új vezető irányítja a Szent Borbála Kórház Onkológiai Osztályát. Mint az intézmény Facebook-oldalán írják, Dr. Kullmann Tamás belgyógyász, onkológus főorvos veszi át az osztály vezetését, aki hazai és nemzetközi tapasztalataival kívánja erősíteni a tatabányai intézmény onkológiai ellátását.
Dr. Kullmann Tamás
Pályafutása során jártasságot szerzett a daganatos betegségek kivizsgálásában és gyógyszeres kezelésében, a szövődmények ellátásában, valamint a műtéti és sugárterápiás beavatkozások szervezésében is. Kiemelt figyelmet fordít a daganatos betegek fájdalomcsillapítására, illetve a ritka, nehezen diagnosztizálható kórképek kezelésére.
Szakmai pályája során számos képesítést szerzett:
- 1998-ban általános orvosi diplomát
- 2003-ban belgyógyászat szakvizsgát
- 2008-ban PhD fokozatot
- 2009-ben egészségügyi menedzser MSc fokozatot
- 2014-ben onkológiai szakvizsgát
- majd 2015-ben palliatív terápiás licenc vizsgát.
Dolgozott a győri Petz Aladár Kórházban, a budapesti Korányi Intézetben, valamint Párizsban a Pitié-Salpêtrière és a Saint Louis Kórházakban.
A belgyógyászat és az onkológia csaknem minden területén publikált magyar és angol nyelvű szaklapokban. Oktatói tevékenységét már diákévei alatt megkezdte, és azóta is folyamatosan részt vesz az egészségügyi dolgozók képzésében. Franciaországi tapasztalatai alapján kiemelten fontosnak tartja az ágy melletti, gyakorlati oktatást.
Minden beteg számára elérhető szakmai kiválóság a Szent Borbála Kórházban
Dr. Kullmann Tamás célja, hogy a Szent Borbála Kórház Onkológiai Osztálya ismételten a betegek bizalmát élvezze, és azok számára is vonzó alternatívát jelentsen, akik jelenleg távolabbi intézményekben keresnek gyógyulási lehetőséget. Meggyőződése, hogy Magyarországon elérhető a legmagasabb színvonalú gyógyszeres onkológiai ellátás, és várja azokat a betegeket is, akiknek kórképe eddig még nem került pontos diagnózisra. Az osztály a Szent Borbála Kórház U épületében várja a betegeket.
