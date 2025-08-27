Betegből lett tatabányai rezidens: Szekér Dávid megtalálta a hivatása szépségét

Szekér Dávid a tatabányai Szent Borbála Kórház rezidense, aki várhatóan két év múlva lesz szakorvos. Azonban még nem tudja, mire fog specializálódni. A mai napig hezitál, melyik területet válassza, ugyanis mindegyik nagyon kedves a szívének - mondta. Az orvos-gyakornok arról is beszámolt nekünk, hogy saját egészségügyi problémája miatt lett orvos.

A tatabányai Szent Borbála Kórház rezidensével beszélgettünk az orvosi szakma szépségeiről, rejtelmeiről, nehézségeiről

Dávid megtalálta a hivatása szépségét a Szent Borbála Kórházban

– Ami a legérdekesebb, az sokszor a legnehezebb is. Viszonylag széles körben látjuk el a betegeket. Én általában a belgyógyászati osztályokon dolgozom, ám szinte mindegyiken ügyelek, és a sürgősségin is gyakran megfordulok. Ebben az a nehéz, hogy rengetegféle beteggel találkozunk. Ezt a nagy spektrumot lefedni és mindenki ellátását a legmagasabb szinten ismerni, nem egyszerű. Bejöhet egy beteg akut veseelégtelenséggel, vagy érkezhet egy szívelégtelenségben szenvedő beteg, ahogy a légzési elégtelenséggel küzdő is. De számomra pont ez a szépsége az egésznek – tette hozzá Szekér Dávid.

A tatabányai kórház rezidense kérdésünkre azt is elárulta, hogy miért szeretett bele az orvosi szakmába és miért éppen ezen az úton indult el.

– Alapvetően személyes indíttatásból választottam ezt a szakmát. Nekem van egy gerincferdülésem, amivel sokat jártam orvosokhoz. Ez bár népbetegség, nálam mégis igen specifikus kórképről van szó: a gerincem normál görbülete kissé megnagyobbodott és nem tudták megmondani, hogy ez mitől lett nekem. Gyerekkoromban sokféle orvosnál jártunk és ez nagy kihatással volt az életemre. Megismertem az orvosi szakma másik oldalát is, és rájöttem, hogy nem is a szakmaiság volt rám ennyire negatív hatással, hanem a kommunikáció minősége.

Viszont Budapesten találkoztam azzal az orvossal, aki nem sokkal a lábműtétem után kézenfogott, felültünk a villamosra - noha alig tudtam járni -, de körbementünk a városban. Ez nem a bevált gyakorlat, vele egy teljesen újfajta betegkommunikációt tapasztaltam meg.

Orvosa indította el a pályán

– Akkor éreztem, hogy nekem ezt kell követnem, amit ő csinál, nem azt, amit a többiek. Sok esetben, ha segítesz is a betegen orvos-szakmailag, mindegy, hogy mit mondasz neki, általában nem fogadják meg, amit tanácsolsz. A sikerélmény ott bukik el, hogy a beteg nem közreműködő. Ez több okból lehet: korábbi bizalomvesztés miatt, vagy egész egyszerűen nem voltál rá elég jó hatással. Most utólag már látom, hogy a legtöbb orvos - akikkel én is találkoztam gyerekként - orvosilag helytállót mondtak, csak nem magyarázták el, hogy mi miért történt – részletezte a tatabányai rezidens, aki arra is kitért, hogy

egy-két olyan pozitív személy is volt az életében, akikben felfedezte hogy ez egy olyan út lehet, amiben olyat csinálhat az ember, hogy amikor hazamegy, azt érezheti, hogy valami jót tett.

Azt látta, hogy a pénzügyi sikerek nem teljesen elégítik ki az embert és sokkal jobb, ha másik oldalról közelíted meg az életedet. Amit átélte az első húsz évében, azt itt tudja a legjobban felhasználni.

Én azt gondolom, hogy a betegeket reménytelibben kellene edukálni.

– tette hozzá.