Betegből lett tatabányai rezidens: Szekér Dávid megtalálta a hivatása szépségét
Volt idő, amikor ő maga küzdött a fájdalommal és a bizonytalansággal – ma pedig azoknak nyújt erőt és gyógyulást, akik hasonló helyzetben vannak. Személyes története nemcsak a pályaválasztását határozta meg, de ma már a tatabányai Szent Borbála Kórház betegeinek is erőt ad a küzdelemhez.
Szekér Dávid a tatabányai Szent Borbála Kórház rezidense, aki várhatóan két év múlva lesz szakorvos. Azonban még nem tudja, mire fog specializálódni. A mai napig hezitál, melyik területet válassza, ugyanis mindegyik nagyon kedves a szívének - mondta. Az orvos-gyakornok arról is beszámolt nekünk, hogy saját egészségügyi problémája miatt lett orvos.
Dávid megtalálta a hivatása szépségét a Szent Borbála Kórházban
– Ami a legérdekesebb, az sokszor a legnehezebb is. Viszonylag széles körben látjuk el a betegeket. Én általában a belgyógyászati osztályokon dolgozom, ám szinte mindegyiken ügyelek, és a sürgősségin is gyakran megfordulok. Ebben az a nehéz, hogy rengetegféle beteggel találkozunk. Ezt a nagy spektrumot lefedni és mindenki ellátását a legmagasabb szinten ismerni, nem egyszerű. Bejöhet egy beteg akut veseelégtelenséggel, vagy érkezhet egy szívelégtelenségben szenvedő beteg, ahogy a légzési elégtelenséggel küzdő is. De számomra pont ez a szépsége az egésznek – tette hozzá Szekér Dávid.
A tatabányai kórház rezidense kérdésünkre azt is elárulta, hogy miért szeretett bele az orvosi szakmába és miért éppen ezen az úton indult el.
– Alapvetően személyes indíttatásból választottam ezt a szakmát. Nekem van egy gerincferdülésem, amivel sokat jártam orvosokhoz. Ez bár népbetegség, nálam mégis igen specifikus kórképről van szó: a gerincem normál görbülete kissé megnagyobbodott és nem tudták megmondani, hogy ez mitől lett nekem. Gyerekkoromban sokféle orvosnál jártunk és ez nagy kihatással volt az életemre. Megismertem az orvosi szakma másik oldalát is, és rájöttem, hogy nem is a szakmaiság volt rám ennyire negatív hatással, hanem a kommunikáció minősége.
Viszont Budapesten találkoztam azzal az orvossal, aki nem sokkal a lábműtétem után kézenfogott, felültünk a villamosra - noha alig tudtam járni -, de körbementünk a városban. Ez nem a bevált gyakorlat, vele egy teljesen újfajta betegkommunikációt tapasztaltam meg.
Orvosa indította el a pályán
– Akkor éreztem, hogy nekem ezt kell követnem, amit ő csinál, nem azt, amit a többiek. Sok esetben, ha segítesz is a betegen orvos-szakmailag, mindegy, hogy mit mondasz neki, általában nem fogadják meg, amit tanácsolsz. A sikerélmény ott bukik el, hogy a beteg nem közreműködő. Ez több okból lehet: korábbi bizalomvesztés miatt, vagy egész egyszerűen nem voltál rá elég jó hatással. Most utólag már látom, hogy a legtöbb orvos - akikkel én is találkoztam gyerekként - orvosilag helytállót mondtak, csak nem magyarázták el, hogy mi miért történt – részletezte a tatabányai rezidens, aki arra is kitért, hogy
- egy-két olyan pozitív személy is volt az életében, akikben felfedezte hogy ez egy olyan út lehet, amiben olyat csinálhat az ember, hogy amikor hazamegy, azt érezheti, hogy valami jót tett.
- Azt látta, hogy a pénzügyi sikerek nem teljesen elégítik ki az embert és sokkal jobb, ha másik oldalról közelíted meg az életedet. Amit átélte az első húsz évében, azt itt tudja a legjobban felhasználni.
Én azt gondolom, hogy a betegeket reménytelibben kellene edukálni.
– tette hozzá.
Orvosi kihívások és rezidensbarát környezet a kórházban
–Az a legnagyobb kihívás, hogy nagyon sokféle a beteg-anyag. Én a neurológián kezdtem, onnan jöttem át a belgyógyászatra. Ha csak a neurológián maradok, akkor szűkebb spektrumú esetekkel találkozok. Több osztályon ügyelek, nagyon sokféle beteget ellátok egy hónapban, nekem ez a kihívás, de ez jó is, mert így izgalmas tud lenni. Mindent látok. Ha felhívnak, hogy kell egy kis segítség a kardiológián, oda megyek. Fiatalként tudom javasolni, hogy jöjjenek ide a pályakezdő orvosok, mert támogató a közösség. Segítenek, nem vonnak stressz alá.
A tatabányai kórház rezidense azt is elmondta, hogy többször találkozott már életveszélyes állapotokkal, de ez őt nem tántorítja el az orvoslástól.
– Életveszélyes állapotok mindig előfordulnak, legutóbb például át kellett helyeznem valakit az intenzívre, mert kialakult nála egy nagyon masszív, gennyes mellkasi folyadék a tüdőgyulladása miatt. Vastag csővel volt becsövezve, ő pedig kitépte magából, ezáltal minden légzésekor spriccelt a folyadék a mellkasából, ezért sokat számított, hogy gyorsan be tudtam segíteni.
Mi is beszámoltunk a Szent Borbála Kórház Semmelweis-napjáról, melyen több orvost is díjaztak.
– Nagyon örültem a Semmelweis-napi elismerésnek, igazi megtiszteltetés volt. Szerintem azért kaptam, mert sokat dolgozom, besegítek. Az egyetem követelményei mellett azokra az osztályokra is elmegyek, ahol kritikusabb, rosszabb a helyzet. Én úgy gondolom, hogy a mai rendszerben a mesterséges intelligenciával, az informatikai rendszer kiépítettsége mellett nagyon sokat tudunk már tanulni, de
a beteg meghallgatását, megvizsgálását nem lehet elméleti síkon megtanulni. Ezeket leggyakrabban az ügyeletben lehet megtanulni, mert ott sok esetben egyedül vagy, szerintem ebből lehet nagyon sokat profitálni.
Én szeretem ezt a kórházat, a főnökeimet is, pozitívan állnak az emberhez. Szerintem megadják a megfelelő útmutatást amellett, hogy szabadság is van. Nincs az a fajta nagyon erős, hierarchikus rendszer, ami sok kollégát eltántorít a kórházi munkától.
Szekér Dávid elmondta azt is, hogy gyógyszerek tekintetében nagyon nagy fejlődés volt az elmúlt 20-30 évben. Ha mégis műtétre kell, hogy sor kerüljön, akkor sem kell nagy, nyitott műtéteket csinálni, hanem kis kulcslyuknyi felnyitás elég, ez a sebészet gyönyörű fejlődése.
