Életveszélyes fordulat a műtét után – megható üzenetet küldött az anya Tatabányára

A tatabányai Szent Borbála Kórház orvosai július végén végeztek mandula- és orrmandulaműtétet egy 5 éves kisfiún. A beavatkozás után eleinte minden rendben zajlott, azonban néhány nappal később a gyermek kiszáradás miatt ismét kórházi ellátásra szorult. Augusztus elején azonban olyan komplikáció következett be, amire senki sem számított: a műtéti seb felszakadt, a kisfiú erősen vérezni kezdett, és életveszélyes állapotba került.

Szent Borbála Kórház: kisfiú életét mentették meg mandulaműtét után Tatabányán

Forrás: doktor24.hu

Szent Borbála Kórház – váratlan fordulat egy kisfiú műtétje után

A Szent Borbála Kórház orvosai és ápolói másodpercek alatt reagáltak a drámai helyzetre. A gyermek előbb a gyermekosztályon, majd a gyermekintenzív osztályon kapott sürgős ellátást, végül azonnal a műtőbe szállították. A seb újbóli összevarrása után a kisfiút vérátömlesztéssel stabilizálták. Az édesanya elmondása szerint mindez a kórház szakembereinek példás összefogásának köszönhető.

Ha nem lettünk volna bent, és ha az orvosok nem reagálnak ilyen gyorsan, elveszíthettük volna a kisfiunkat. Hálásak vagyunk mindenkinek, aki részt vett az életmentésben

– fogalmazott.

Hálaszavak az anyától

Az anya külön kiemelte a Szent Borbála Kórház gyermekosztályának, a gyermekintenzív osztálynak, valamint a fül-orr-gégészeti szakembereknek a munkáját. Megható üzenetében azt írta, hogy a család örökre hálás marad a tatabányai orvosoknak és ápolóknak.

Hálásan köszönjük a kisfiúnk nevében is, hogy megmentették az életét és vissza adták a hitünket az orvosokkal és ápolókkal szemben!

Emberség és szakmaiság

A történet ismét ráirányítja a figyelmet arra, milyen fontos szerepet töltenek be a helyi kórházak és az ott dolgozó szakemberek. A Szent Borbála Kórházban az elmúlt időszakban több hasonló, megható köszönő történet is napvilágot látott. Nemrég például egy édesanya számolt be arról, milyen áldozatos munkával segítették autista kisfia gyógyulását. Az ilyen történetek nemcsak a családok számára jelentenek erőt, hanem a közösség számára is: megerősítik a bizalmat a tatabányai kórházban és az ott dolgozó orvosokban, ápolókban.