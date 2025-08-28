32 perce
Nehéz szülése után üzent a kismama a tatabányai kórházba: nekik külön is hálás
Egy édesanya szívből jövő levele érkezett a tatabányai intézménybe. Az üzenetben a Szent Borbála Kórház dolgozóinak áldozatos munkáját méltatta.
A Szent Borbála Kórházhoz gyakran jutnak el elismerő és hálás sorok a betegektől és hozzátartozóktól, amelyek mindig különös értéket képviselnek a mindennapi munkában. Most ismét egy ilyen üzenet érkezett, amelyben egy édesanya köszönte meg a szülészeti osztály dolgozóinak támogatását és emberségét.
Szívből jövő hála a Szent Borbála Kórház dolgozóinak
A levél írója felidézte, hogy áprilisban, gyermeke születésekor nagy segítséget kapott a szülészeti osztály dolgozóitól. Bár a szülés nem volt komplikációmentes, végig biztonságban érezte magát. Köszönetét külön is kifejezte a csecsemős nővéreknek, akik folyamatosan támogatták, valamint Szabó Boglárka szoptatási tanácsadónak, aki kitartó munkájával elérte, hogy kisfia sikeresen elkezdjen szopizni.
Ezúton is szeretném megköszönni az odaadást, az emberséget és azt a szakértelmet, amit áprilisban a gyermekem születésekor a szülészeti osztály dolgozóitól kaptam.
Írta a hálás kismama. A teljes levél a kórház Facebook oldalán olvasható.
Elismerések a tatabányai kórháznak
Legutóbb múlt héten írtunk egy édesanya a kórháznak közölt megható sorairól. Történetükben gyermeke élete perceken múlt, csak a kórház lelkiismeretes és odaadó munkájának köszönhetően nem történt tragédia.
Az ilyen köszönő sorok nemcsak a betegek háláját fejezik ki, hanem erőt és megerősítést is adnak a mindennapi munkát végző egészségügyi dolgozóknak. A Szent Borbála Kórház számára ezek a visszajelzések a legnagyobb elismerést jelentik.
