Nehéz szülése után üzent a kismama a tatabányai kórházba: nekik külön is hálás

A Szent Borbála Kórházhoz gyakran jutnak el elismerő és hálás sorok a betegektől és hozzátartozóktól, amelyek mindig különös értéket képviselnek a mindennapi munkában. Most ismét egy ilyen üzenet érkezett, amelyben egy édesanya köszönte meg a szülészeti osztály dolgozóinak támogatását és emberségét.

Újabb szívhez szóló levelet kapott a tatabányai Szent Borbála Kórház

Forrás: Kemma.hu

Szívből jövő hála a Szent Borbála Kórház dolgozóinak

A levél írója felidézte, hogy áprilisban, gyermeke születésekor nagy segítséget kapott a szülészeti osztály dolgozóitól. Bár a szülés nem volt komplikációmentes, végig biztonságban érezte magát. Köszönetét külön is kifejezte a csecsemős nővéreknek, akik folyamatosan támogatták, valamint Szabó Boglárka szoptatási tanácsadónak, aki kitartó munkájával elérte, hogy kisfia sikeresen elkezdjen szopizni.

Ezúton is szeretném megköszönni az odaadást, az emberséget és azt a szakértelmet, amit áprilisban a gyermekem születésekor a szülészeti osztály dolgozóitól kaptam.

Írta a hálás kismama. A teljes levél a kórház Facebook oldalán olvasható.

Elismerések a tatabányai kórháznak

Legutóbb múlt héten írtunk egy édesanya a kórháznak közölt megható sorairól. Történetükben gyermeke élete perceken múlt, csak a kórház lelkiismeretes és odaadó munkájának köszönhetően nem történt tragédia.