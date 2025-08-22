augusztus 22., péntek

Újabb arany

1 órája

Szervátültetett szupermenek: a vb-győztes tatai sportoló és társa a világkupán is nyert

A tatai sportcsoda új fejezethez érkezett. Szendi János és Bácsi Bernát ismét bizonyította, hogy nincs lehetetlen, ha az elszántság vezeti az ütőt.

Balogh Rebeka

Előző cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a világbajnok tatai páros, Szendi János és Bácsi Bernát kiemelkedő eredményekkel zárta a 2023-as esztendőt. Most pedig a drezdai Szervátültetettek Világjátéka írta tovább a sikersztorit, ahol ismét a legmagasabb fokra állhattak.

Szendi János párosa aranyat szerzett Drezdában

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége Facebook-bejegyzése szerint a 2025-ös világjátékok asztalitenisz párosainak napján három aranyérem született: két női páros és a férfi duó, Szendi János és Bácsi Bernát sikere révén. 

„Három páros, három történet – mindegyikük útját az újrakezdés és a sport szeretete fűzte össze”

A mostani diadal nem előzmények nélküli. 2023-ban a páros Ausztráliában világbajnoki címet szerzett, majd az M4 Sport Év Sportolója Gálán elnyerte az Év fogyatékkal élő csapata elismerést. A gálán Szendi meghatottan köszönte meg családja, edzői és a szövetség támogatását.

2024-ben világkupát is nyertek, így a drezdai siker már a harmadik nagy diadaluk a sorban. A történet különlegessége, hogy Szendi kétszer kapott új vesét, míg Bácsi kétszeres csontvelő-transzplantált. A Tatai AC versenyzője és a szegedi ATSK játékosa nemcsak páros, hanem jó barát is, akik közösen készültek és számos sportágban kipróbálták magukat.

A drezdai győzelem újabb fejezetet nyitott egy rendkívüli páros sporttörténetében, és megmutatta, hogy a transzplantáció utáni életben is lehet világklasszis teljesítményt nyújtani.

 

