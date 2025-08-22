Szervátültetett szupermenek: a vb-győztes tatai sportoló és társa a világkupán is nyert

Előző cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a világbajnok tatai páros, Szendi János és Bácsi Bernát kiemelkedő eredményekkel zárta a 2023-as esztendőt. Most pedig a drezdai Szervátültetettek Világjátéka írta tovább a sikersztorit, ahol ismét a legmagasabb fokra állhattak.

Szendi János és Bácsi Bernát ismét a csúcson – férfi párosban aranyat nyertek! Két ember, két történet, egy újabb közös siker.

Forrás: Magyar Szervátültetettek Szövetsége/Facebook

Szendi János párosa aranyat szerzett Drezdában

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége Facebook-bejegyzése szerint a 2025-ös világjátékok asztalitenisz párosainak napján három aranyérem született: két női páros és a férfi duó, Szendi János és Bácsi Bernát sikere révén.

„Három páros, három történet – mindegyikük útját az újrakezdés és a sport szeretete fűzte össze”

A mostani diadal nem előzmények nélküli. 2023-ban a páros Ausztráliában világbajnoki címet szerzett, majd az M4 Sport Év Sportolója Gálán elnyerte az Év fogyatékkal élő csapata elismerést. A gálán Szendi meghatottan köszönte meg családja, edzői és a szövetség támogatását.