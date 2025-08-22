augusztus 22., péntek

Környezetvédelem

56 perce

Hatodik alkalommal szerveznek közösségi szemétszedést a Turulnál

Tatabánya, Turul emlékmű, szemétszedés, környezetvédelem

Szombaton ismét összefognak Tatabányán a Turul emlékműnél. A közösségi szemétszedés mellett családi programokkal és látványos bemutatókkal is készülnek a szervezők.

Kemma.hu

Hatodik alkalommal szerveznek közösségi szemétszedést Tatabányán, a Turul emlékműnél és környékén. A hagyománnyá váló akció idén augusztus 23-án, szombaton várja a környezettudatos lakosokat, civil szervezeteket, családokat és baráti társaságokat, hogy együtt tegyenek a város egyik leglátogatottabb kirándulóhelyének tisztaságáért és szépségéért. A gyülekező reggel 8 óra 15 perckor lesz a Turulnál.

Közös erővel tisztábbá tehetjük a Turul környékét. Közösségi szemétszedés Tatabányán – a zsákokról a szervezők gondoskodnak.
Közös erővel tisztábbá tehetjük a Turul környékét. Közösségi szemétszedés Tatabányán – a zsákokról a szervezők gondoskodnak
Forrás: pexels.com

Közösségi szemétszedés

A szervezők minden korosztályt megszólítanak: szívesen látják mindazokat, akik szeretnének részt venni a közösségépítésben, tenni valami jót a természetért, vagy egyszerűen csak aktívan töltenének el egy napot a szabadban. Az eddigi alkalmakhoz hasonlóan az idei eseményen is számítanak civil szervezetek, intézmények és lakóközösségek részvételére, de családok és kisebb baráti csoportok is örömmel kapcsolódhatnak be.

Az akció fővédnöke Bányász Adrián, a Bányász Gym Sportegyesület vezetője, Tatabánya Megyei Jogú Város sporttanácsának tagja, többszörös magyar bajnok és világbajnoki ezüstérmes thai boxoló. A szemétszedéshez szükséges zsákokat és az elszállítást a szervezők biztosítják, a résztvevőknek csupán kesztyűről és elegendő folyadékról kell gondoskodniuk. A közös munka mellett a szervezők családi programokkal is készülnek, így a nap nemcsak a környezet szebbé tételéről, hanem a közösség összekovácsolásáról is szól majd.

Változatos programok

A szemétszedés mellett változatos programokkal is készülnek a szervezők. Lesz rajzverseny, erőnléti próba és ügyességi verseny OCR mászókereten, valamint látványos kutyás bemutató a Tatabányai Polgárőrség jóvoltából. A Tatabányai 4x4 Egyesület tagjai az újraélesztés alapjait mutatják be, a rendőrség munkatársai pedig játékos közlekedésbiztonsági feladatokkal várják a gyerekeket. Emellett csillámtetkó, a Semmiből Valamit Játékok és a szürke farkas, Logen is színesíti a programot.

A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy csatlakozzon, hiszen közösen sokkal többet tehetünk azért, hogy tisztább és élhetőbb környezet vegyen körül bennünket. „Legyen tisztább, szebb a Turul környéke!” – hirdeti az esemény mottója.

 

