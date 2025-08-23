Örök probléma: szemetesek Tatabánya utcái

Számos bejelentés érkezett már abban az ügyben, hogy Tatabánya városa igencsak szemetes, többen vetették már fel a kérdést: a szemét miatt jelentek meg a patkányok Tatabányán? Ez ugyan még nem bizonyított, de mi megvizsgáltuk a mára már bezárt Domino Söröző környékét. A látvány egészen elképesztő.

Rengeteg a szemét Tatabányán

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Tatabánya tele van szeméttel

Kettőt-talán hármat is-hátraléptünk, mikor megláttuk, mi vesz körül minket. Test nélküli Barbie-baba, fekália, alkoholos üvegek, elhagyott zoknik. Ez bizonyára csak egy része mindannak, ami még a város különböző részein fellelhető lenne. A szemét ellepi a várost. Galériánk hűen tükrözi, milyen áldatlan állapotok vannak a fent említett helyszínen.

Olvasóink ugyanis már többször hívták fel már figyelmünket Tatabánya szemét helyzetére:

Sosem láttam még ennyi elhanyagolt területet Tatabányán, ez már mindent elmond.

– nyilatkozták egy korábbi cikkünkben.