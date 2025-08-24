augusztus 24., vasárnap

Videón a barlang, amit minden tatabányainak ismernie kell

A Gerecse egyik legismertebb természeti kincse Tatabánya fölé magasodik. A Szelim-barlang évszázadok óta őrzi a környék legendáit és titkait.

Kemma.hu

A Kő-hegy oldalában tátongó Szelim-barlang nemcsak Tatabánya legismertebb pontja, hanem a Gerecse egyik legtitokzatosabb természeti jelensége is. A barlang, amelyhez annyi monda és legenda kapcsolódik, évezredek óta őrzi a környék történelmét.

szelim-barlang
A Szelim-barlang hatalmas sziklakapuján át lenyűgöző kilátás nyílik Tatabányára és a Gerecse vonulataira
Forrás: Weirl Ádám / 24óra

A Szelim-barlang titkai

A Szelim-barlang hatalmas nyílásaival szinte kapuként tárul a látogatók elé. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már az őskorban is használták menedékként. A helyhez tragikus monda is kötődik: a néphagyomány szerint egykor a barlangban rejtőztek el az emberek a hódítók elől, akik füsttel végeztek velük.

A barlang a Turul-emlékmű szomszédságában, kirándulóútvonalak mentén található. A természetjárók és a helyiek egyik kedvenc célpontja, nemcsak látványosságként, hanem szimbolikus helyszínként is – a város fölött őrködő Szelim ma is a múltba vezető kapu maradt.

