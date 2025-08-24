52 perce
Videón a barlang, amit minden tatabányainak ismernie kell
A Gerecse egyik legismertebb természeti kincse Tatabánya fölé magasodik. A Szelim-barlang évszázadok óta őrzi a környék legendáit és titkait.
A Kő-hegy oldalában tátongó Szelim-barlang nemcsak Tatabánya legismertebb pontja, hanem a Gerecse egyik legtitokzatosabb természeti jelensége is. A barlang, amelyhez annyi monda és legenda kapcsolódik, évezredek óta őrzi a környék történelmét.
A Szelim-barlang titkai
A Szelim-barlang hatalmas nyílásaival szinte kapuként tárul a látogatók elé. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már az őskorban is használták menedékként. A helyhez tragikus monda is kötődik: a néphagyomány szerint egykor a barlangban rejtőztek el az emberek a hódítók elől, akik füsttel végeztek velük.
A Turul-madár története: a tatabányai jelkép, amely összeköti a magyar múltat és jelentTurul-madár legendája: a tatabányai emlékmű és a felújítás története
A barlang a Turul-emlékmű szomszédságában, kirándulóútvonalak mentén található. A természetjárók és a helyiek egyik kedvenc célpontja, nemcsak látványosságként, hanem szimbolikus helyszínként is – a város fölött őrködő Szelim ma is a múltba vezető kapu maradt.
Kemma.hu videó
- Fotókon az elhagyatottnak tűnő tokodi üveggyár - kiderült, mi lesz a sorsa +videó
- Videókon a tatai műromok: mintha egy más világban járnánk
- Káprázatos videó a Ranzinger Vince-kilátó Tatabányán
- Az Év Lángosozója mellett fújták az óriásbuborékot +fotók, videó
- Videón Tata szíve, az Öreg-tó varázslatos pillanatai