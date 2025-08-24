Videón a barlang, amit minden tatabányainak ismernie kell

A Kő-hegy oldalában tátongó Szelim-barlang nemcsak Tatabánya legismertebb pontja, hanem a Gerecse egyik legtitokzatosabb természeti jelensége is. A barlang, amelyhez annyi monda és legenda kapcsolódik, évezredek óta őrzi a környék történelmét.

A Szelim-barlang hatalmas sziklakapuján át lenyűgöző kilátás nyílik Tatabányára és a Gerecse vonulataira

Forrás: Weirl Ádám / 24óra

A Szelim-barlang titkai

A Szelim-barlang hatalmas nyílásaival szinte kapuként tárul a látogatók elé. Régészeti leletek bizonyítják, hogy már az őskorban is használták menedékként. A helyhez tragikus monda is kötődik: a néphagyomány szerint egykor a barlangban rejtőztek el az emberek a hódítók elől, akik füsttel végeztek velük.