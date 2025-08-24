1 órája
Rakd ki a Szelim-barlang varázslatos képét!
Fedezd fel Tatabánya különleges természeti csodáját! A Szelim-barlang puzzle-vel minden korosztály élvezheti a játékot, miközben gyönyörködik a barlang titokzatos részleteiben.
Szelim-barlang
Forrás: Kemma.hu
Fotó: Varga Panna
A Szelim-barlang Tatabányán található, és lenyűgöző sziklaformációival, valamint a környező erdős puszta nyugalmával vonzza a látogatókat. Most azonban online puzzle formájában bárhol élvezheted a barlang szépségét. A játék fejleszti a koncentrációt és a logikai készséget, miközben minden részlet felfedi a barlang misztikus hangulatát.
Így rakd össze a képet: Szelim-barlang
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségül a teljes fotó: