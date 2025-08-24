Rakd ki a Szelim-barlang varázslatos képét!

A Szelim-barlang Tatabányán található, és lenyűgöző sziklaformációival, valamint a környező erdős puszta nyugalmával vonzza a látogatókat. Most azonban online puzzle formájában bárhol élvezheted a barlang szépségét. A játék fejleszti a koncentrációt és a logikai készséget, miközben minden részlet felfedi a barlang misztikus hangulatát.

Szelim-barlang

Fotó: Varga Panna / Forrás: Kemma.hu

Így rakd össze a képet: Szelim-barlang

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes fotó: