Rakd ki a Szelim-barlang varázslatos képét!

Címkék#Tatabánya#Szelim-barlang#Kemma#barlang puzzle#hangulat

Fedezd fel Tatabánya különleges természeti csodáját! A Szelim-barlang puzzle-vel minden korosztály élvezheti a játékot, miközben gyönyörködik a barlang titokzatos részleteiben.

Varga Panna
Rakd ki a Szelim-barlang varázslatos képét!

Szelim-barlang

Forrás: Kemma.hu

Fotó: Varga Panna

A Szelim-barlang Tatabányán található, és lenyűgöző sziklaformációival, valamint a környező erdős puszta nyugalmával vonzza a látogatókat. Most azonban online puzzle formájában bárhol élvezheted a barlang szépségét. A játék fejleszti a koncentrációt és a logikai készséget, miközben minden részlet felfedi a barlang misztikus hangulatát.

Szelim-barlang
Szelim-barlang
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

Így rakd össze a képet: Szelim-barlang

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

preview12pieceSzelim-barlang

Segítségül a teljes fotó:

Szelim-barlang
Fotó: Varga Panna / Forrás:  Kemma.hu

 

 

