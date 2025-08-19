augusztus 19., kedd

Kisigmánd óriáslapátjai – Fotókon Magyarország legnagyobb szélerőműparkja

Címkék#Kisgmánd#kisigmándi szélerőműpark#Magyarország

Mintha egy sci-fi filmből léptek volna elő, pedig ezek a fehér óriások az M1-es mellett állnak. A lenyűgöző kisigmándi szélerőműpark nemcsak áramot termel, de a megye egyik leglátványosabb építménye is.

Kemma.hu

Olyan, mintha egy sci-fi film díszletei lennének, pedig a valóságban, az M1-es autópálya mellett állnak. A kisigmándi szélerőműpark gigantikus, fehér óriásai némán őrzik a tájat, és közben tízezrek otthonába termelik az áramot. Mutatjuk a lenyűgöző látványt!

kisigmándi szélerőműpark
Fotókon a kisigmándi szélerőműpark
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A gigantikus kisigmándi szélerőműpark

A spanyol Iberdrola építette a 25 darab Gamesa G90 típusú turbinát Kisigmánd határában 2009-ben, ám összesen 62 darabot tartanak számon Kisgmánd-Ács-Csém-Nagyigmánd települések között. Egyenként 100 méter magasak, lapátjaik 44 méteresek, és tornyokként 2 megawatt energiát termelnek. Összesen 50 megawatt kapacitással bírnak – ami egy közepes város áramigényét is fedezni tudná. A helyiek először idegenkedve figyelték a gigantikus „ventilátorokat”, ma viszont a település egyik szimbólumaivá váltak. 

GALÉRIA: Fotókon a kisigmándi szélerőművek (Fotó: H.B.)

Fotók: Hagymási Bence

A látvány pedig önmagáért beszél: a sík vidéken lassan forgó lapátok egyszerre idézik a modern technológiát és a természet erejét. Kisigmánd így vált a magyar megújuló energia egyik központi helyszínévé.

 

