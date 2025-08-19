Kisigmánd óriáslapátjai – Fotókon Magyarország legnagyobb szélerőműparkja

Olyan, mintha egy sci-fi film díszletei lennének, pedig a valóságban, az M1-es autópálya mellett állnak. A kisigmándi szélerőműpark gigantikus, fehér óriásai némán őrzik a tájat, és közben tízezrek otthonába termelik az áramot. Mutatjuk a lenyűgöző látványt!

Fotókon a kisigmándi szélerőműpark

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A gigantikus kisigmándi szélerőműpark

A spanyol Iberdrola építette a 25 darab Gamesa G90 típusú turbinát Kisigmánd határában 2009-ben, ám összesen 62 darabot tartanak számon Kisgmánd-Ács-Csém-Nagyigmánd települések között. Egyenként 100 méter magasak, lapátjaik 44 méteresek, és tornyokként 2 megawatt energiát termelnek. Összesen 50 megawatt kapacitással bírnak – ami egy közepes város áramigényét is fedezni tudná. A helyiek először idegenkedve figyelték a gigantikus „ventilátorokat”, ma viszont a település egyik szimbólumaivá váltak.