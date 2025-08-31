Megvan az ősz legjobb programja, ezt te sem akarod kihagyni! +videó

A Pilisi Parkerdő Zrt. olyan programmal készült, ami biztosan emlékezetes lesz. Elindult a jelentkezés, úgyhogy ne habozz! A szarvasbőgés bár különleges élmény, ugyanakkor veszélyes is, ha szakavatott segítők nélkül próbálunk a felajzott bikák közelébe menni.

A szarvasbőgés az ősz legkülönlegesebb élménye

Fotó: Limp Tibor / Forrás: Vérteserdő Zrt.

A szarvasbőgés még a rendszeres túrázók számára is különleges élmény, nem csoda, hogy sokan vágynak arra, hogy testközelből hallják a magyar erdők királyát. Fontos azonban tudni, hogy a bikák nem a látogatók szórakoztatására adják lenyűgöző koncertjüket, hanem a vetélytársak távoltartására és a szarvastehenek meghódítására koncentrálnak. A túlzott emberi jelenlét zavarhatja őket és akadályozhatja a szaporodást

- közölte a Pilisi Parkerdő.

A szakemberek arra hívják fel az érdeklődők figyelmét, hogy inkább vezetett túrákon keresztül ismerkedjenek meg a szarvasok nászával, ugyanis megközelítésük nem veszélytelen. Ez a pilisi túra viszont garantálja, hogy biztonságosan közelíthessük meg őket, anélkül, hogy megzavarnánk őket. A túravezetők mindeközben számtalan érdekességgel bővítik tudástárunkat. És ami a legjobb az egészben: semmi másra nincs szükségünk, csak egy megfelelő ruházatra, és egy zseblámpára/fejlámpára.

A szarvasbőgés túrák helyszínei:

Budapest, Vadaskert: A fővároshoz közel, mégis a természet nyugalmában figyelhetők meg a bőgő szarvasok.

A fővároshoz közel, mégis a természet nyugalmában figyelhetők meg a bőgő szarvasok. Gödöllő: A Gödöllői-dombság szívében a résztvevők a gazdag élővilágot is felfedezhetik.

A Gödöllői-dombság szívében a résztvevők a gazdag élővilágot is felfedezhetik. Visegrád: A történelmi város gazdag kultúrája kiegészül a páratlan természeti élménnyel.

A történelmi város gazdag kultúrája kiegészül a páratlan természeti élménnyel. Valkó: Éjszakai túra mélyen az erdőben, a bőgő szarvasok hangjával.

Éjszakai túra mélyen az erdőben, a bőgő szarvasok hangjával. Szentendre: „Festői” tájak és a szarvasbőgés különleges párosítása.

A Budakeszi Vadasparkban is lehetőségünk nyílik megtapasztalni az éjszakai izgalmakat, záróra utáni szakvezetésre invitálnak minket, ha érdeklődünk az állatok éjszakai élete iránt.

„A szarvasbőgés az erdő egyik leglátványosabb és legmisztikusabb eseménye. Ilyenkor az éjszakai erdő nemcsak hangokkal telik meg, hanem különleges hangulattal is, amit semmilyen más évszak nem nyújt. Ezeken a túrákon lehetőség nyílik arra, hogy a természet ritmusát közelről megtapasztaljuk”

– mondta Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő szóvivője.