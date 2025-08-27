1 órája
Vigyázzunk az utakon: elkezdődött a szarvasbőgés
Ősszel a természet egyik legkülönlegesebb hangját hallhatjuk az erdőkben. A szarvasbőgés időszakában a bikák kevésbé óvatosak, gyakran merészkednek az utakra is, ami fokozott figyelmet követel a közlekedőktől. A vadakkal való ütközések ilyenkor megszaporodnak.
Beindul a szarvasbőgés, ez pedig súlyos baleseteket is okozhat. Képünkön egy vaddal ütközött autó látható
Forrás: police.hu
Különös hang tölti meg az erdőket: elkezdődött a szarvasbőgés. Ilyenkor a bikák sokkal aktívabbak, gyakran lépnek az utakra is. Ez nemcsak izgalmas természeti jelenség, hanem komoly veszélyforrás az autósoknak. Megkérdeztük Dr. Farkas Károlyt, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Regionális Szervezetének elnökét, hogyan előzzük meg a balesetet.
Fokozott figyelemre van szükség az erdők mellett
Az őszi hónapokban nemcsak a természet változik látványosan, hanem a vadállatok viselkedése is. A szarvasok nászidőszaka, közismert nevén a szarvasbőgés, ilyenkor zajlik, ami az ország számos területén megnöveli a közlekedési kockázatokat.
Szarvasbőgés idején különösen óvatosan kell vezetni a kijelölt útszakaszokon. A szarvas nem fél az autótól vagy a fényszórótól, ezért lassítsunk, maradjunk inkább az út közepén, és várjuk meg, amíg az egész csorda áthalad.
- Farkas Károly
A bikák augusztus végétől egészen október közepéig keresik párjukat, és ebben az időszakban sokkal aktívabbak, kevésbé óvatosak. Emiatt gyakrabban merészkednek ki a közutakra, különösen alkonyatkor vagy hajnalban. A legérintettebbek a nyugat-magyarországi erdős megyék, de gyakorlatilag bárhol számítani kell hirtelen felbukkanásukra.
Mikor kezdődik és meddig tart a szarvasbőgés?
A Vadalarm szerint a szarvasbőgés általában augusztustól szeptemberig tart, sőt egyes területeken akár október közepéig is hallható.
Miért veszélyes a szarvas az úton?
A gímszarvas nagytestű állat, amely ütközés esetén nemcsak a kocsit rongálhatja, hanem az utasok testi épségét is veszélyezteti. Mivel a testük viszonylag magas, ütközéskor gyakran a szélvédőbe csapódnak, ami különösen súlyos balesetekhez vezethet. Egy szarvassal való karambol során az autó könnyen totálkárossá válhat.
Szakemberek szerint a legbiztonságosabb stratégia ilyenkor a nyugodt, körültekintő vezetés. Ha egy szarvas felbukkan az úton, nagy eséllyel követik társai is, ezért érdemes kivárni, amíg mind átkelnek. Az állatok kiszámíthatatlan mozgása miatt a legfontosabb, hogy ne a reflexszerű kormánymozdulat, hanem a fékezés legyen az első reakciónk.
Hogyan előzhető meg a baleset?
- Sebesség mérséklése: Erdős, ligetes útszakaszokon érdemes lassabban haladni, különösen szürkületkor és éjszaka.
- Fokozott figyelem: Nemcsak a "Vadállatok" táblával jelölt helyeken, hanem minden természetközeli útszakaszon számítani kell a vadakra.
- Követési távolság tartása: Ha a forgalommal haladunk, több időnk marad reagálni, ha előttünk valaki fékezni kényszerül.
- Hirtelen manőverek kerülése: A kormányrántás veszélyesebb lehet, mint maga az ütközés, hiszen könnyen kisodródás vagy frontális karambol lehet a következmény.
Mi a teendő, ha baleset történik?
Ha elütünk egy állatot, azonnal meg kell állni, jelezni kell a többi közlekedőnek, és értesíteni a hatóságokat a 112-es segélyhívón.
A sérült vagy elpusztult vadhoz nem szabad hozzányúlni, hiszen veszélyes lehet, illetve jogilag is tilos a helyszínről elszállítani.
Nem csak a vadak veszélyesek
Mostanában érdemes különösen odafigyelni az utakon, hiszen több tényező is növeli a közlekedési kockázatot. Az iskolakezdés miatt megnő a városi forgalom, több lesz a dugó, valamint a közlekedési konfliktusok gyakoribbá válnak. Emellett a katonai konvojok haladása is fokozott körültekintést követel az érintett szakaszokon. Részletekért érdemes elolvasni a cikkeinket az iskolakezdésről és a katonai konvojról.
Figyelmeztetést adtak ki: külföldi tankok és katonai járművek lepik el az autópályát