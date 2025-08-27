Vigyázzunk az utakon: elkezdődött a szarvasbőgés

Különös hang tölti meg az erdőket: elkezdődött a szarvasbőgés. Ilyenkor a bikák sokkal aktívabbak, gyakran lépnek az utakra is. Ez nemcsak izgalmas természeti jelenség, hanem komoly veszélyforrás az autósoknak. Megkérdeztük Dr. Farkas Károlyt, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Regionális Szervezetének elnökét, hogyan előzzük meg a balesetet.

Ősszel a szarvasbőgés miatt a vadak gyakran az utakra lépnek. Vezessen óvatosan, főleg erdős és szürkületi szakaszokon.

Forrás: Vadalarm.hu

Fokozott figyelemre van szükség az erdők mellett

Az őszi hónapokban nemcsak a természet változik látványosan, hanem a vadállatok viselkedése is. A szarvasok nászidőszaka, közismert nevén a szarvasbőgés, ilyenkor zajlik, ami az ország számos területén megnöveli a közlekedési kockázatokat.

Szarvasbőgés idején különösen óvatosan kell vezetni a kijelölt útszakaszokon. A szarvas nem fél az autótól vagy a fényszórótól, ezért lassítsunk, maradjunk inkább az út közepén, és várjuk meg, amíg az egész csorda áthalad.

- Farkas Károly

A bikák augusztus végétől egészen október közepéig keresik párjukat, és ebben az időszakban sokkal aktívabbak, kevésbé óvatosak. Emiatt gyakrabban merészkednek ki a közutakra, különösen alkonyatkor vagy hajnalban. A legérintettebbek a nyugat-magyarországi erdős megyék, de gyakorlatilag bárhol számítani kell hirtelen felbukkanásukra.

Mikor kezdődik és meddig tart a szarvasbőgés?

A Vadalarm szerint a szarvasbőgés általában augusztustól szeptemberig tart, sőt egyes területeken akár október közepéig is hallható.

Miért veszélyes a szarvas az úton?

A gímszarvas nagytestű állat, amely ütközés esetén nemcsak a kocsit rongálhatja, hanem az utasok testi épségét is veszélyezteti. Mivel a testük viszonylag magas, ütközéskor gyakran a szélvédőbe csapódnak, ami különösen súlyos balesetekhez vezethet. Egy szarvassal való karambol során az autó könnyen totálkárossá válhat.

Szakemberek szerint a legbiztonságosabb stratégia ilyenkor a nyugodt, körültekintő vezetés. Ha egy szarvas felbukkan az úton, nagy eséllyel követik társai is, ezért érdemes kivárni, amíg mind átkelnek. Az állatok kiszámíthatatlan mozgása miatt a legfontosabb, hogy ne a reflexszerű kormánymozdulat, hanem a fékezés legyen az első reakciónk.