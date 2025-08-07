augusztus 7., csütörtök

Vége egy korszaknak

1 órája

Meghalt Szamos Miklós – a budai Vár édes öröksége is eltűnt vele

Váratlan hír rázta meg a magyar vendéglátás világát. Szamos Miklós, az ország egyik legismertebb cukrászmestere és a budai Ruszwurm tulajdonosa 78 éves korában meghalt.

Kemma.hu

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, okleveles közgazda és cukrászmester. A 78 évesen elhunyt szakember neve összeforrt a budai Vár egyik legismertebb vendéglátóhelyével, amely 1827 óta működött folyamatosan a Mátyás-templom szomszédságában – írta a BorsOnline.

A Ruszwurm cukrászda Szamos Miklós halálával végleg bezárt. Forrás:hirtv.hu
A Ruszwurm cukrászda Szamos Miklós halálával végleg bezárt.
Forrás: hirtv.hu

Szamos Miklós nélkül a Ruszwurm sem maradt talpon

Szamos Miklós közgazdászként végzett, de életpályáját a cukrászmesterség határozta meg. A Ruszwurm Cukrászda élén egy olyan korszakot teremtett, ahol a minőség, a hagyomány és a kézművesség egyszerre volt jelen. Szakmai tudása és elkötelezettsége révén az egyik legismertebb és legmegbecsültebb cukrász lett Magyarországon, nevét egy egész ország ismerte.

Az 1827 óta működő Ruszwurm nem csupán vendéglátóhely, hanem szimbolikus helyszín is volt a budai Várban. Szamos Miklós vezetése alatt az eredeti receptek, a hagyományos technikák és a történelmi hangulat megőrzése vált az üzlet védjegyévé.

Halála napját követően az önkormányzat átvette az ingatlanokat, amelyeket a cukrászda használt. Ezzel egy másfél évtizede húzódó jogvita ért véget. A cukrászdát már tavaly is veszély fenyegette, de az akkori próbálkozások végül nem vezettek bezáráshoz. Az új helyzetben az önkormányzat átvette az üzemeltetést – számolt be róla a BorsOnline.

 

