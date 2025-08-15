1 órája
Ezek a színpompás hazai madárfajok akár az Amazonas esőerdeiben is élhetnének
Nem kell egzotikus tájakra utaznunk, ha trópusi színpompára vágyunk: hazánkban is élnek olyan madárfajok, amelyek élénk színei miatt akár az esőerdők lakóinak is tűnhetnének. A gyurgyalag, a szalakóta, a jégmadár és a búbosbanka mind-mind hazai, ám látványuk és színezete miatt különleges élményt nyújtanak.
Négy olyan látványos, színes madárfaj él Magyarországon, amelyek akár a trópusi esőerdőkben is feltűnhetnének. Szabó Máté, a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a
- a gyurgyalag
- a szalakóta
- a jégmadár
- a búbosbanka igazi színkavalkádként tünhet fel Komárom-Esztergom vármegyében is.
A színpompás szalakóta
– Ha megkérdeznénk egy civilt a madarak fotója alapján, hogy szerinte hol élnek ezek a fajok, nem lepődnék meg, ha a Kongó-medencét vagy az Amazonas esőerdejét mondaná – mondta a természetvédelmi őr.
Mind a négy madár színei és életmódja miatt kiemelkedik a hazai madárvilágban. Érdekesség, hogy Komárom-Esztergom vármegyében is felbukkannak, a jégmadarat például többször is lencsevégre kapták a tatai Fényes Tanösvényen. Nemrég pedig arról számoltunk be, hogy a szalakóta 40 év után újra fészkelt a megyében.
– Ezek a madarak épp olyan színesek és látványosak, mint a trópusi őserdei társaik. Hazánkban való megőrzésükhöz mind a természetvédelmi szervezetek, mind a társadalom támogatása elengedhetetlen – tette hozzá Szabó Máté.
A gyurgyalag, szalakóta, jégmadár és búbosbanka nemcsak hazánk természeti kincsei, de élő példái annak, hogy a magyar táj is képes trópusi színekben pompázni, és a Komárom-Esztergom megyei természetbarátok számára különösen értékes látványt nyújtanak.
Madártani szenzáció
A szalakóta Európa és Ázsia mérsékelt övi erdőssztyeppjeiben költ, állománya azonban csökkenő tendenciát mutat. Magyarországon korábban szinte mindenhol előfordult, napjainkban főként a Hevesi-síkon, a Borsodi-Mezőségben, a Jászságban, Délkelet-Magyarországon és Komárom-Esztergomban található meg újra. Mint arról korábban a Kemma.hu is beszámolt 40 év után újra találtak a madárvédők szalakóta fészket a vármegyében. A szakemberek szerint ez igazi madártani szenzáció.
Fészkelőhelyeit gyakran a zöld küllő vájta odvakban alakítja ki, de elfogadja a mesterséges fészekodúkat is. Táplálékát főként rovarok alkotják, de néha apró gerinceseket is zsákmányol. Vonuló madár, telet Dél- és Kelet-Afrikában tölti. Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 000 forint.
Gyurgyalag
A gyurgyalag Európa déli részein gyakori, hazai állománya 15–25 ezer párra tehető. Fészkelőhelyei elsősorban nyílt löszfalak és homokbányák, de a lakott területeken is megjelenhetnek kis telepei. Komárom-Esztergom vármegyében is felbukkannak. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, most igazi otthonra találtak a bokodi legelőn, ahol több száz fészket találtak már a madárvédők.
A gyurgyalag a méhek és egyéb repülő rovarok megszállottja: les, majd reptében kapja el zsákmányát. Költőüregét hosszú folyosó végén alakítja ki, 6–7 tojást rak, és a szülők egyaránt részt vesznek a fiókák etetésében. A telet Afrikában, főként az Egyenlítőtől délre, például a Kongó-medencében tölti. Magyarországon 1982 óta fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 forint.
Búbosbanka
Hazánk egyik legszínpompásabb madara, főként halakkal és vízi rovarokkal táplálkozik. Vizes élőhelyekhez kötődik, fészkeit meredek partfalakba vájja. Évente két alkalommal költ, a kotlásban és a fiókák etetésében mindkét szülő részt vesz. Territoriális madár, vadászterületén még saját párját sem tűri meg. Hazai állománya 900–1600 párra tehető, és a nyugat-európai trendekkel ellentétben nálunk stabilnak mondható.
Jégmadár
A jégmadár hazai vizeink, folyók és tavak mentén található, látványos kékes-türkiz színeiről ismert. Gyakran lehet látni, amint lebegve figyeli a víz felszínét, majd lecsap a halakra. Fészkeit a meredek partfalakba vájt üregekben alakítja ki. Komárom-Esztergom vármegyében, a tatai Fényes Tanösvényen is többször lencsevégre kapták. A telet Afrikában tölti, hazatérése április elején történik.