Ezek a színpompás hazai madárfajok akár az Amazonas esőerdeiben is élhetnének

Nem kell egzotikus tájakra utaznunk, ha trópusi színpompára vágyunk: hazánkban is élnek olyan madárfajok, amelyek élénk színei miatt akár az esőerdők lakóinak is tűnhetnének. A gyurgyalag, a szalakóta, a jégmadár és a búbosbanka mind-mind hazai, ám látványuk és színezete miatt különleges élményt nyújtanak.

A szalakóta élénk kék színével akár az Amazonas esőerdeibe élő madárfajok közé is beillene

Forrás: Facebook/Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület

Négy olyan látványos, színes madárfaj él Magyarországon, amelyek akár a trópusi esőerdőkben is feltűnhetnének. Szabó Máté, a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a

a gyurgyalag

a szalakóta

a jégmadár

a búbosbanka igazi színkavalkádként tünhet fel Komárom-Esztergom vármegyében is.

A színpompás szalakóta

– Ha megkérdeznénk egy civilt a madarak fotója alapján, hogy szerinte hol élnek ezek a fajok, nem lepődnék meg, ha a Kongó-medencét vagy az Amazonas esőerdejét mondaná – mondta a természetvédelmi őr.

Mind a négy madár színei és életmódja miatt kiemelkedik a hazai madárvilágban. Érdekesség, hogy Komárom-Esztergom vármegyében is felbukkannak, a jégmadarat például többször is lencsevégre kapták a tatai Fényes Tanösvényen. Nemrég pedig arról számoltunk be, hogy a szalakóta 40 év után újra fészkelt a megyében.