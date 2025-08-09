50 éve vette át diplomáját a legendává vált tanár

Azonban nem ez volt az első elismerés, amit a pedagógus kapott munkássága során. Ahogyan arról a Kemma.hu korábban beszámolt:

a 2010-es években Arany Katedra Emlékplakettel is kitüntették – ezt az elismerést Hiller István akkori oktatási miniszter adományozta, méltatva Szalai Imre elhivatottságát

ugyanezen a napon egy különleges ajándékot is kapott: kollégái és tanítványai saját készíttetésű emlékérmet adtak át neki, rajta a felirattal: „Mert élen állsz, és messze látszol. Sose feledd: példa vagy!”

Szalai Imre most a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy nem az elismeréseire a legbüszkébb. Arra emlékszik vissza a legszívesebben, hogy olyan közösséget sikerült kialakítania az évek alatt, ahol mindenki örömmel dolgozott és segítette egymást, hogy a lehető legjobbat adhassák át a diákoknak.

Úgy gondolom, hogy egy jó vezető egyedül nem ér semmit. A helyetteseivel, a kollégáival közösen tud csak jól és hatékonyan együtt dolgozni – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy büszkeséggel tölti el: a Keri volt az első olyan iskola, amely három egymást követő évben is megnyerte az országos szakmai versenyt, így véglegesen iskolájukban maradhatott a vándorkupa, amely ma is az aulát díszíti.

A városi közélet is elismerte tevékenységét: 2011-ben, amikor nyugdíjba vonult, Tatabánya képviselő-testülete külön megköszönte munkáját. A testületi ülésen – szokatlan módon – bensőséges hangulatban, anekdotákkal, mosollyal és köszönettel búcsúztak tőle.