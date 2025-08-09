augusztus 9., szombat

Példakép

41 perce

50 éve vette át diplomáját a legendává vált tanár

Öt évtizedet töltött a tatabányai középiskolai oktatás élvonalában, diákok ezreit indítva útnak. Szalai Imre a városi pedagógusnapon vehette át aranydiplomáját több évtizedes munkásságának elismeréseként.

Goletz-DeáK Viktória

Ötven évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját Szalai Imre, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum (Keri) korábbi igazgatója. Pályája során diákok ezreit tanította, iskolát épített, közösséget formált – most aranydiplomával köszöntötték.

Öt évtizedet töltött a tatabányai középiskolai oktatás élvonalában, diákok ezreit indította útnak Szalai Imre
Nem az aranydiploma tette elismertté, hanem az a több évtizedes következetes, példaértékű munka, amelyet a tatabányai kereskedelmi iskola falai között végzett. 

Szalai Imre: 50 éve a gyerekek szolgálatában

A Keri egykori, szeretett igazgatója a városi pedagógusnapi ünnepségen vehette át aranydiplomáját. Ez az elismerés azokat a pedagógusokat illeti, akik fél évszázada szereztek tanári képesítést, és életpályájukat a tanításnak szentelték. Szalai Imre esetében ez nemcsak egy szimbolikus elismerés: egész közösségek mondanak neki köszönetet.

Kutatás helyett a katedrát választotta

Szalai Imre a hetvenes években végzett biológia–kémia szakon az ELTE-n. Bár kutatói pálya is várta volna, édesapja betegsége miatt hazatért, és egyetlen munkahelyén, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában kezdett tanítani – és maradt is egészen nyugdíjba vonulásáig. Tanított, osztályfőnökösködött, később igazgató lett, majd hosszú éveken át meghatározó szerepet vállalt a középiskolai szakképzés országos szakmai munkájában is. Igazgatóként több mint három évtizeden át vezette az iskolát – nemcsak szervezett, hanem közösséget is épített. A gyakorlati képzés megújítása, a szakmai kapcsolatok kiszélesítése, a kollégák megbecsülése és a diákok személyes támogatása mind része volt a munkájának.

Azonban nem ez volt az első elismerés, amit a pedagógus kapott munkássága során. Ahogyan arról a Kemma.hu korábban beszámolt:

  • a 2010-es években Arany Katedra Emlékplakettel is kitüntették – ezt az elismerést Hiller István akkori oktatási miniszter adományozta, méltatva Szalai Imre elhivatottságát
  • ugyanezen a napon egy különleges ajándékot is kapott: kollégái és tanítványai saját készíttetésű emlékérmet adtak át neki, rajta a felirattal: „Mert élen állsz, és messze látszol. Sose feledd: példa vagy!”

Szalai Imre most a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy nem az elismeréseire a legbüszkébb. Arra emlékszik vissza a legszívesebben, hogy olyan közösséget sikerült kialakítania az évek alatt, ahol mindenki örömmel dolgozott és segítette egymást, hogy a lehető legjobbat adhassák át a diákoknak. 

Úgy gondolom, hogy egy jó vezető egyedül nem ér semmit. A helyetteseivel, a kollégáival közösen tud csak jól és hatékonyan együtt dolgozni – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy büszkeséggel tölti el: a Keri volt az első olyan iskola, amely három egymást követő évben is megnyerte az országos szakmai versenyt, így véglegesen iskolájukban maradhatott a vándorkupa, amely ma is az aulát díszíti.

A városi közélet is elismerte tevékenységét: 2011-ben, amikor nyugdíjba vonult, Tatabánya képviselő-testülete külön megköszönte munkáját. A testületi ülésen – szokatlan módon – bensőséges hangulatban, anekdotákkal, mosollyal és köszönettel búcsúztak tőle. 

Szalai Imre ma már nyugdíjas, de sokan keresik tanácsait, és a Keri egykori és mai közössége is mindig szívesen látja visszatérő vendégként. Ötvenéves pedagóguspályája ma már történelem – de azok, akik tanulhattak tőle, tudják, hogy az általa képviselt értékek ma is érvényesek: szakmai hitelesség, emberség, hűség, következetesség. Aranydiplomája egy mérföldkő – de a valódi elismerés azokban a szavakban, tekintetekben és emlékekben él, amelyek tanítványai, kollégái és barátai őriznek róla.

