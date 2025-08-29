augusztus 29., péntek

Jubileum

1 órája

SVÉT 15: Ismét Tatára költözik a magyar gasztrovilág színe-java

Megint a gasztronómia kap óriási szerepet Tatán. Még egy hónap és jön a jubileumi SVÉT gasztro találkozó. Az ide főszereplő a magyar sajt és tejtermékek.

Czita Dóra
SVÉT 15: Ismét Tatára költözik a magyar gasztrovilág színe-java

A magyar gasztrovilág nagyágyúi tatára költöznek a SVÉT idejére

Forrás: 24 Óra

Fotó: Zetovics Márió

Idén sem marad el a nagy SVÉT találkozó, ráadásul jubileumi évet ünnepelnek. A Stílusos Vidéki Éttermiség , vagyis a SVÉT idén már 15. alkalommal várja a gasztrónomia szerelmeseit. Már Facebook eseményen is hirdetik az „ízek tiszta forrásbólt”. Mint mindig most is a tatai, Esterházy-kastélynál kerül megszervezésre a program. Az idei mottójuk: Ízek tiszta forrásból.

SVÉT a nagy ízkavalkád
A SVÉT igazi ízkavalkád, ahol remek éttermek, séfek főztjét kóstolhatja meg a magyérdemű
Fotó: Zetovics Márió / Forrás:  24 Óra

Itt a 15. SVÉT találkozó

Szeptember 13-14-én, Tatán, az Esterházy-kastély parkjában rendezik meg az év legjobban várt gasztronómiai közönségtalálkozóját, ahol idén a fő hangsúly a magyar sajt és tejtermékeken lesz. Emellett a mangalica hús, a szarvasgomba, a magyar borok és a helyi alapanyagok is kiemelt fontosságúak. Nemzetközi résztvevőkkel, francia és japán vendégekkel, még több desztinációval, több termelői közösséggel várnak mindenkit.

GALÉRIA: Ízkavalkád a tatai gasztonómiai fesztiválon, avagy finomságok a SVÉT-en (Fotó: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

Már a regisztrációk is elkezdődtek a SVÉT 15. alkalamára. 2024-ben mi is jártunk a a neves országos gasztronómiai rendezvényen, ahol fotókat és videókat is készítettünk. Az is kiderült, hogy mely éttermek érkeznek szeptemberbe Tatára, itt lesz köztük az idei Dining Guide Év étterme-díjas, friss Michelin-csillagos Pajta is, amelynek séfje Komárom-Esztergom vármegyei, szomori egyébként. Szabi a pék is visszatér

A SVÉT-en résztvevő éttermek:

  •  67Sigma Étterem, Székesfehérvár
  • Anyukám Mondta, Encs
  • Gusto13 Bisztro és Delicate, Veszprém
  • Hibiscus Étterem by Jankovich Wellness Hotel,Rácalmás
  • Horgonyzó Kisvendéglő, Tiszalök
  • IKON Étterem, Debrecen
  • Iszkor, Mályinka
  • Kistücsök Food&Room****, Balatonszemes
  • LaMareda, Györ
  • Lokal at the lake, Fonyód
  • Macok Bisztró és Borbár, Eger
  • MANDULA by GERE, Villány
  • Natura Hill, Zebegény
  • Nomád Hotel és Glamping, Noszvaj
  • Pajta Étterem, Őriszentpéter
  • Palkonyha, Panzió, Speiz, Palkonya
  • Páskom 1802, Lajoskomárom
  • Platán Gourmet Étterem és Bisztró, Tata
  • Rosinante Stílusos Vidéki Fogadó és Étterem, Szigetmonostor
  • Schwarz Bistro, Székelyudvarhely
  • Sulyom Tájétterem, Sarud
  • TALU étterem, Tarcal
  • Végállomás Bistro & Wine, Miskolc
  • Villa Rosa B&B and Restaurant, Dunaszerdahely

 

