SVÉT 15: Ismét Tatára költözik a magyra gasztrovilág színe-java

Idén sem marad el a nagy SVÉT találkozó, ráadásul jubileumi évet ünnepelnek. A Stílusos Vidéki Éttermiség , vagyis a SVÉT idén már 15. alkalommal várja a gasztrónomia szerelmeseit. Már Facebook eseményen is hirdetik az „ízek tiszta forrásbólt”. Mint mindig most is a tatai, Esterházy-kastélynál kerül megszervezésre a program. Az idei mottójuk: Ízek tiszta forrásból.

A SVÉT igazi ízkavalkád, ahol remek éttermek, séfek főztjét kóstolhatja meg a magyérdemű

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Itt a 15. SVÉT találkozó

Szeptember 13-14-én, Tatán, az Esterházy-kastély parkjában rendezik meg az év legjobban várt gasztronómiai közönségtalálkozóját, ahol idén a fő hangsúly a magyar sajt és tejtermékeken lesz. Emellett a mangalica hús, a szarvasgomba, a magyar borok és a helyi alapanyagok is kiemelt fontosságúak. Nemzetközi résztvevőkkel, francia és japán vendégekkel, még több desztinációval, több termelői közösséggel várnak mindenkit.