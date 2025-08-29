31 perce
SVÉT 15: Ismét Tatára költözik a magyra gasztrovilág színe-java
Megint a gasztronómia kap óriási szerepet Tatán. Még egy hónap és jön a jubileumi SVÉT gasztro találkozó. Az ide főszereplő a magyar sajt és tejtermékek.
A magyar gasztrovilág nagyágyúi tatára költöznek a SVÉT idejére
Idén sem marad el a nagy SVÉT találkozó, ráadásul jubileumi évet ünnepelnek. A Stílusos Vidéki Éttermiség , vagyis a SVÉT idén már 15. alkalommal várja a gasztrónomia szerelmeseit. Már Facebook eseményen is hirdetik az „ízek tiszta forrásbólt”. Mint mindig most is a tatai, Esterházy-kastélynál kerül megszervezésre a program. Az idei mottójuk: Ízek tiszta forrásból.
Itt a 15. SVÉT találkozó
Szeptember 13-14-én, Tatán, az Esterházy-kastély parkjában rendezik meg az év legjobban várt gasztronómiai közönségtalálkozóját, ahol idén a fő hangsúly a magyar sajt és tejtermékeken lesz. Emellett a mangalica hús, a szarvasgomba, a magyar borok és a helyi alapanyagok is kiemelt fontosságúak. Nemzetközi résztvevőkkel, francia és japán vendégekkel, még több desztinációval, több termelői közösséggel várnak mindenkit.
Már a regisztrációk is elkezdődtek a SVÉT 15. alkalamára. 2024-ben mi is jártunk a a neves országos gasztronómiai rendezvényen, ahol fotókat és videókat is készítettünk. Az is kiderült, hogy mely éttermek érkeznek szeptemberbe Tatára, itt lesz köztük az idei Dining Guide Év étterme-díjas, friss Michelin-csillagos Pajta is, amelynek séfje Komárom-Esztergom vármegyei, szomori egyébként. Szabi a pék is visszatér.
A SVÉT-en résztvevő éttermek:
- 67Sigma Étterem, Székesfehérvár
- Anyukám Mondta, Encs
- Gusto13 Bisztro és Delicate, Veszprém
- Hibiscus Étterem by Jankovich Wellness Hotel,Rácalmás
- Horgonyzó Kisvendéglő, Tiszalök
- IKON Étterem, Debrecen
- Iszkor, Mályinka
- Kistücsök Food&Room****, Balatonszemes
- LaMareda, Györ
- Lokal at the lake, Fonyód
- Macok Bisztró és Borbár, Eger
- MANDULA by GERE, Villány
- Natura Hill, Zebegény
- Nomád Hotel és Glamping, Noszvaj
- Pajta Étterem, Őriszentpéter
- Palkonyha, Panzió, Speiz, Palkonya
- Páskom 1802, Lajoskomárom
- Platán Gourmet Étterem és Bisztró, Tata
- Rosinante Stílusos Vidéki Fogadó és Étterem, Szigetmonostor
- Schwarz Bistro, Székelyudvarhely
- Sulyom Tájétterem, Sarud
- TALU étterem, Tarcal
- Végállomás Bistro & Wine, Miskolc
- Villa Rosa B&B and Restaurant, Dunaszerdahely
