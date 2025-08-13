Superman (2025) - Újjászületett a hős

Fiatal, de már tapasztalt Supermanként szerepel David Corenswet, aki Lois Lane (Rachel Brosnahan) mellett próbálja visszanyerni a köz bizalmát Lex Luthor (Nicholas Hoult) által kitervelt összeesküvés után. A történet érzékeny, szívmelengető pillanatokat vegyít látványos akcióval és a klasszikus képregényhű hangulattal.

Superman és Superdog

Forrás: Shutterstock

A Superman (2025) James Gunn rendezésében új életet lehel a DC hősébe. A film július 11-én jelent meg, és megnyitja a DC Univerzum „Gods and Monsters” korszakát. Clark Kent már három éve Supermanként dolgozik, így nem az eredetét látjuk, hanem egy már ismert, fiatal hőst, akit David Corenswett alakít.

Superman mókust ment

A fő konfliktus Lex Luthor körül forog, aki technológiával és média-manipulációval próbálja lejáratni Supermant. A film egyensúlyt talál az izgalmas akció és az emberi, szívmelengető pillanatok között – például amikor Superman harc közben megment egy kóbor kutyát és egy mókust, ezzel is megmutatva jóságát.

Rachel Brosnahan, Lois Lane szerepében egy erős, független újságírót játszik, aki aktívan alakítja az eseményeket. A filmben megjelenik több ismert DC-hős is, mint Mr. Terrific, Hawkgirl és Green Lantern, akik az Igazság Ligája nevű csapatot alkotják.

A látványos akciók és a klasszikus képregények hangulata miatt a film kiemelkedő élményt nyújt. Bár néha kicsit zsúfolt a történet, a humor, az emberi történetek és az új látásmód miatt nagyon kedvelt a nézők és kritikusok körében, akik 80%-os értékelést adtak rá.

Összességében a Superman (2025) nemcsak egy szuperhős-film, hanem egy új kezdet a DC Univerzumban, ahol a kedvesség és a hitelesség áll a középpontban.