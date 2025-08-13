augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

31°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Filmajánló

1 órája

Superman (2025) - Újjászületett a hős

Címkék#Superman#DC Univerzum#David Corenswet#akció#szuperhős#film

Megnyílik a DC Univerzum új, “Gods and Monsters” fejezete. Újjászületik a Hős – Superman.

Kemma.hu

Fiatal, de már tapasztalt Supermanként szerepel David Corenswet, aki Lois Lane (Rachel Brosnahan) mellett próbálja visszanyerni a köz bizalmát Lex Luthor (Nicholas Hoult) által kitervelt összeesküvés után. A történet érzékeny, szívmelengető pillanatokat vegyít látványos akcióval és a klasszikus képregényhű hangulattal. 

Superman és Superdog
Superman és Superdog
Forrás:  Shutterstock

A Superman (2025) James Gunn rendezésében új életet lehel a DC hősébe. A film július 11-én jelent meg, és megnyitja a DC Univerzum „Gods and Monsters” korszakát. Clark Kent már három éve Supermanként dolgozik, így nem az eredetét látjuk, hanem egy már ismert, fiatal hőst, akit David Corenswett alakít.

Superman mókust ment

A fő konfliktus Lex Luthor körül forog, aki technológiával és média-manipulációval próbálja lejáratni Supermant. A film egyensúlyt talál az izgalmas akció és az emberi, szívmelengető pillanatok között – például amikor Superman harc közben megment egy kóbor kutyát és egy mókust, ezzel is megmutatva jóságát.

Rachel Brosnahan, Lois Lane szerepében egy erős, független újságírót játszik, aki aktívan alakítja az eseményeket. A filmben megjelenik több ismert DC-hős is, mint Mr. Terrific, Hawkgirl és Green Lantern, akik az Igazság Ligája nevű csapatot alkotják.

A látványos akciók és a klasszikus képregények hangulata miatt a film kiemelkedő élményt nyújt. Bár néha kicsit zsúfolt a történet, a humor, az emberi történetek és az új látásmód miatt nagyon kedvelt a nézők és kritikusok körében, akik 80%-os értékelést adtak rá.

Összességében a Superman (2025) nemcsak egy szuperhős-film, hanem egy új kezdet a DC Univerzumban, ahol a kedvesség és a hitelesség áll a középpontban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu