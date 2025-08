Fertőzött hűtők, rovaros fagyi, bezárt strandbüfék: durva hibákat találtak a nyári ellenőrzéseken

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos akcióba kezdett a leglátogatottabb nyári vendéglátóhelyeken. Az ellenőrzéssorozat során számos olyan szabálytalanság került felszínre, amely akár az egészségre is kockázatot jelenthet – többek közt strandbüfék esetében is. A feltárt problémák között vannak egészen hétköznapinak tűnők és súlyos, azonnali intézkedést igénylő esetek is.

A strandbüféket és a fagyizókat ellenőrizte a fogyasztóvédelem

Forrás: dorogimedence.hu

Komoly hiányosságok több strandbüfé esetében

Az első hónapban a hatóságok közel 500 vendéglátóhelyet ellenőriztek, köztük 197 strandbüfét – írja a dorogimedence.hu. Az esetek 15,7%-ában nem volt biztosított a megfelelő kézmosási lehetőség, több helyen hiányzott a papírtörlő vagy a kézfertőtlenítő is. A mosogatás technikai feltételei gyakran nem feleltek meg az előírásoknak, de akadtak ennél sokkal riasztóbb jelenségek is: erősen szennyezett hűtőpultok, rovarmaradványok fagylaltos edényekben, vagy jelöletlen, nyomonkövethetetlen élelmiszerek. Volt olyan strandbüfé is, ahol az alkalmazottak nem rendelkeztek érvényes egészségügyi alkalmassági papírokkal, és a fogyasztók allergénekről való tájékoztatása is hiányos volt. A legkirívóbb esetek ideiglenes bezárással végződtek – a szezon viszont még messze nem ért véget.

