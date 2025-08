Az ország legrégebbi és legtisztább vizű strandjai egy helyen – soroljuk, mi miért szeretjük őket

Aquasziget Élményfürdő

A Kis-Duna sétánnyal átellenes oldalon lévő élményfürdő a kalandvágyóbbakat várja, ugyanakkor a wellness-részlege is szélesebb körű szolgáltatásokat nyújt. Az élményfürdőben összesen 11 beltéri és kültéri élménymedence is várja a látogatókat. Gyermekmedencét is kialakítottak.

Az Aquasziget Élményfürdő kültéri területe

Fotó: Áment Gellért / Forrás: Aquasziget.hu

A téli időszakban egy folyosón a külső, termál vizű teraszmedence is nyitva áll. Két csúszda is helyet kapott a belső térben. A külső területen hatalmas zöld terület, strandröplabdapálya és játszótér is van. Na és persze medencék sora: hullámmedence mellett úszó-, termál és gyermekmedence is található itt, emellett két csúszda is várja az élményre vágyókat.

A medencéken túl wellness-részleg is működik, különböző masszás- és szaunaszolgáltatásokkal, gyógykúrákkal. A fürdő területén büfé üzemel, ahol többféle menüből is lehet választani.

Miért szeretjük?

élménycunami egy helyen van külön gyerekmedence télen is nyitva van a kültéri pihenőmedence

Palatinus-tó

Esztergom és Dorog határán elterülő, egykori homokbánya helyén kialakult tó mellett ma már igazi beach-hangulat van minden nyáron. A tó mindkét oldalán egy-egy, különálló strand üzemel. A környék egyetlen szabadon fürdőzhető természetes tava, amely egyben a legtisztábbak egyike is.