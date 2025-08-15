Gamerek figyelem: ingyenes és brutál kedvezményes játékok a Steamen és az Epic Gamesen

A videojátékok ára sokszor komoly befektetés, ezért nem csoda, hogy egyre többen vadásznak az ingyenes játékokra vagy kedvezményes akciókra. Akár egy régóta vágyott AAA címről, akár egy eldugott "indie" gyöngyszemről van szó, ezek az ajánlatok remek lehetőséget jelentenek arra, hogy a játékkönyvtárunk bővítése ne terhelje meg a pénztárcánkat. Kezdjük a Steam 4X Festtel.

Steam 4X Fest leárazások, akciós stratégiai játékok

Forrás: steam.com

Steam 4X Fest

Éppen zajlik a Steam 4X Fest, ahol felfedezésről, terjeszkedésről és stratégiáról szóló játékokat akciós áron találhatunk meg. Olyan nagy nevek, mint:

akár 90%-kal olcsóbban beszerezhetők. Az akció augusztus 18-ig tart, szóval aki szereti a stratégiai kihívásokat, annak most érdemes lecsapni.

Ingyenes játékok

Egyre népszerűbbek az indie játékok, azaz független játékok, amelyeket általában nem egy nagy kiadó készít, hanem kisebb csapatok vagy akár egyetlen fejlesztő. Az „indie” szó az independent, azaz „független” rövidítése. Ezzel szemben az AAA címek a nagy fejlesztőstúdiók és kiadók által készített, magas költségvetésű játékokra utalnak. Az indie játékok időnként ingyen is beszerezhetők az Epic Games oldalán.

Ingyenes játékok az Epic Games oldalán

Forrás: epicgames.com

A legjobb ajánlat mindig az, amiért nem kell fizetni. A játékok most korlátozott ideig teljesen díjmentesen beszerezhetők, és ha egyszer hozzáadod őket a könyvtáradhoz, onnantól kezdve bármikor elérhetők lesznek számodra.

Hidden Folks - Indie, Felfedezőjáték - Epic Games - Augusztus 21-ig

- Indie, Felfedezőjáték - Epic Games - Augusztus 21-ig Totally Reliable Delivery Service - Indie, Parijáték, Co-op - Epic Games - Augusztus 21-ig

A következő két játék jövő héttől ingyenesen beszerezhető lesz, ezért érdemes előre felkészülni és fejben tartani a dátumot, hogy ne maradj le róluk.

Kamaeru: A Frog Refuge - Indie, Szimulátor - Epic Games - Aug. 21. - Aug. 28.

- Indie, Szimulátor - Epic Games - Aug. 21. - Aug. 28. Strange Horticulture - Puzzle, Felfedezőjáték - Epic Games - Aug. 21. - Aug. 28.

A Devil May Cry 5 most 75%-al olcsóbban kapható a Steam-en

Forrás: Steam/DevilMayCry5

Hatalmas leárazások

Az ingyenes ajánlatok mellett most több platformon is elképesztő leárazások várják a játékosokat. Legyen szó akár 50-80%-os árengedményről, akár ritkán akciózott, friss megjelenésekről, igazán érdemes körülnézni, mert komoly összegeket spórolhatunk:

Subnautica - Indie, Kaland - Steam -75% - 2025/08/ 21 -ig él az ajánlat.

- Indie, Kaland - Steam -75% - 2025/08/ -ig él az ajánlat. Resident Evil Village - Akció - Steam -75% - 2025/08/ 24 -ig él az ajánlat.

- Akció - Steam -75% - 2025/08/ -ig él az ajánlat. Devil May Cry 5 - Akció - Steam -75% - 2025/08/24-ig él az ajánlat.

Hamarosan megjelenik a Subnautica 2, de addig is, akit érdekel a mélytengeri horror és az idegen világok különleges élővilága, a mostani leárazás jó lehetőség, hogy ráhangolódjon.