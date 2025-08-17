augusztus 17., vasárnap

Gyász

1 órája

Tragédia a Cserépi Trapp terepfutóversenyen – holtan találták meg a keresett sportolót

Hosszas körözés után megtalálták az ismert terepfutót. Gyászba borult a futóvilág, Spitzmüller Zsolt egyelőre tisztázatlan körülmények között elhunyt.

Kemma.hu

Szomorú véget ért a hétvégi keresés: vasárnap délután holtan találták meg Spitzmüller Zsoltot, akit sporttársai csak Zsoliként ismertek. A közkedvelt terepfutó szombaton tűnt el a Cserépfalu környékén megrendezett Cserépi Trapp teljesítménytúrán és futóversenyen.

Spitzmüller Zsolt
Holtan találták meg Spitzmüller Zsoltot
Forrás: Haon

Szombaton eltűnt Spitzmüller Zsolt

A 2025. augusztus 16-án rendezett versenyen a futó nyomát elvesztették. A szervezők először maguk próbálták megtalálni, de miután nem jártak sikerrel, ezért a hatóságok is bekapcsolódtak. A rendőrség, a katasztrófavédelem, a kutyás mentőcsapatok és több tucat civil önkéntes rótta a bükki erdők és dűlők zugait, hogy rábukkanjon az eltűnt sportolóra.

Óriási összefogás

A keresés során példás összefogás alakult ki: a helyi lakosság, sporttársak és önkéntesek egyaránt segítettek, drónokat és hőkamerákat is bevetettek. Az egész futóközösség feszült figyelemmel követte az eseményeket, bízva abban, hogy Zsoli sértetlenül előkerül. A remények azonban vasárnap délután szertefoszlottak: a kutatás tragikus véget ért, a terepfutót holtan találták meg. A halál pontos körülményeit egyelőre nem közölték, a rendőrség vizsgálatot indított.

Spitzmüller Zsolt a hazai terepfutó-versenyek ismert és közkedvelt alakja volt, akit sporttársai kitartásáról, jókedvéről és barátságos természetéről ismertek. Halála megrázta a futóközösséget, amely az elmúlt napokban közös imákkal, üzenetekkel és együttérzéssel támogatta a keresést.

 

