augusztus 19., kedd

Huba névnap

26°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzlet

32 perce

Újabb vidéki városban zárt be a Spar

Címkék#közlemény#igény#City SPAR#bolt

Tatán bezárt a Rákóczi utcai élelmiszerüzlet, amely hosszú éveken át szolgálta a környék lakóit. A döntés különösen szimbolikus, hiszen éppen itt nyílt meg Magyarország első SPAR boltja több mint három évtizeddel ezelőtt.

Kemma.hu

Augusztus 19-én bezárta kapuit a tatai Rákóczi utcában működő City SPAR, a vásárlók számára kiírt közlemény szerint az üzlet már nem nyit ki többé. Ez különösen szimbolikus, hiszen több évtizeddel ezelőtt éppen Tatán nyílt meg Magyarország első SPAR szupermarketje.

A tatai Rákóczi utcai SPAR augusztus 19-én végleg bezárta kapuit, pedig évtizedekkel ezelőtt éppen Tata adott otthont az első magyarországi üzletnek
A tatai Rákóczi utcai SPAR augusztus 19-én végleg bezárta kapuit, pedig évtizedekkel ezelőtt éppen Tata adott otthont az első magyarországi üzletnek
Forrás:  Kemma.hu

A kezdetek: Tata volt az első

Ahogy arról akkoriban a 24.óra is beszámolt, 1991 őszén, az Ady Endre úton nyitotta meg kapuit a legelső hazai SPAR. A bolt már a nyugat-európai színvonalat idézte, polcain széles áruválasztékkal, modern berendezéssel és olyan vásárlói élménnyel, amely addig ismeretlen volt a magyar vásárlók számára. A nyitáskor a Generál Rt. és osztrák partnereik vezetői is jelen voltak, és külön hangsúlyozták: a tatai üzlet a minőségi kereskedelem új korszakát jelenti majd.

Lehúzták a rolót

A legfrissebb hivatalos közlemény szerint a Rákóczi utcai City SPAR augusztus 19-től végleg bezárt. A vásárlók a lánc többi tatai és környékbeli üzletét vehetik igénybe, de a döntés sokakat váratlanul ért, hiszen a bolt hosszú ideig a belváros egyik központi élelmiszerüzlete volt.

A SPAR üzletek sorra zárnak be az országban

A vg.hu cikke szerint, nemcsak Tatán, máshol is hasonló folyamat zajlik. Néhány hete Szegeden, a Tápai úton szűnt meg egy SPAR, amelynek sorsa azóta is találgatások tárgya. A helyiek értetlenül álltak a döntés előtt, hiszen a környék egyetlen nagyobb élelmiszerboltja volt. Bár egy közeli kisebb áruház, például egy Tesco elérhető, sokan nem érzik megfelelő alternatívának.
Az ottani üzlethelyiség szinte teljesen kiürült, a környéken pedig pletykák terjednek arról, hogy eladásra vagy bérbeadásra kínálják az ingatlant.

Mi lesz a tatai üzlet sorsa?

A Rákóczi utcai bolt bezárása után a legnagyobb kérdés most az, hogy mi lesz az épület sorsa. Hasonlóan a szegedi példához, itt is elindultak a találgatások: vajon egy másik élelmiszerlánc, esetleg más profilú kereskedelmi egység veheti birtokba a helyet? Ha sokáig üresen marad, az épület állapota is gyorsan romolhat – ahogy az máshol már megtörtént.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu