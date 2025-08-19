Újabb vidéki városban zárt be a Spar

Lehúzták a rolót

A legfrissebb hivatalos közlemény szerint a Rákóczi utcai City SPAR augusztus 19-től végleg bezárt. A vásárlók a lánc többi tatai és környékbeli üzletét vehetik igénybe, de a döntés sokakat váratlanul ért, hiszen a bolt hosszú ideig a belváros egyik központi élelmiszerüzlete volt.

A SPAR üzletek sorra zárnak be az országban

A vg.hu cikke szerint, nemcsak Tatán, máshol is hasonló folyamat zajlik. Néhány hete Szegeden, a Tápai úton szűnt meg egy SPAR, amelynek sorsa azóta is találgatások tárgya. A helyiek értetlenül álltak a döntés előtt, hiszen a környék egyetlen nagyobb élelmiszerboltja volt. Bár egy közeli kisebb áruház, például egy Tesco elérhető, sokan nem érzik megfelelő alternatívának.

Az ottani üzlethelyiség szinte teljesen kiürült, a környéken pedig pletykák terjednek arról, hogy eladásra vagy bérbeadásra kínálják az ingatlant.

Mi lesz a tatai üzlet sorsa?

A Rákóczi utcai bolt bezárása után a legnagyobb kérdés most az, hogy mi lesz az épület sorsa. Hasonlóan a szegedi példához, itt is elindultak a találgatások: vajon egy másik élelmiszerlánc, esetleg más profilú kereskedelmi egység veheti birtokba a helyet? Ha sokáig üresen marad, az épület állapota is gyorsan romolhat – ahogy az máshol már megtörtént.