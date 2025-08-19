32 perce
Újabb vidéki városban zárt be a Spar
Tatán bezárt a Rákóczi utcai élelmiszerüzlet, amely hosszú éveken át szolgálta a környék lakóit. A döntés különösen szimbolikus, hiszen éppen itt nyílt meg Magyarország első SPAR boltja több mint három évtizeddel ezelőtt.
Augusztus 19-én bezárta kapuit a tatai Rákóczi utcában működő City SPAR, a vásárlók számára kiírt közlemény szerint az üzlet már nem nyit ki többé. Ez különösen szimbolikus, hiszen több évtizeddel ezelőtt éppen Tatán nyílt meg Magyarország első SPAR szupermarketje.
A kezdetek: Tata volt az első
Ahogy arról akkoriban a 24.óra is beszámolt, 1991 őszén, az Ady Endre úton nyitotta meg kapuit a legelső hazai SPAR. A bolt már a nyugat-európai színvonalat idézte, polcain széles áruválasztékkal, modern berendezéssel és olyan vásárlói élménnyel, amely addig ismeretlen volt a magyar vásárlók számára. A nyitáskor a Generál Rt. és osztrák partnereik vezetői is jelen voltak, és külön hangsúlyozták: a tatai üzlet a minőségi kereskedelem új korszakát jelenti majd.
Lehúzták a rolót
A legfrissebb hivatalos közlemény szerint a Rákóczi utcai City SPAR augusztus 19-től végleg bezárt. A vásárlók a lánc többi tatai és környékbeli üzletét vehetik igénybe, de a döntés sokakat váratlanul ért, hiszen a bolt hosszú ideig a belváros egyik központi élelmiszerüzlete volt.
A SPAR üzletek sorra zárnak be az országban
A vg.hu cikke szerint, nemcsak Tatán, máshol is hasonló folyamat zajlik. Néhány hete Szegeden, a Tápai úton szűnt meg egy SPAR, amelynek sorsa azóta is találgatások tárgya. A helyiek értetlenül álltak a döntés előtt, hiszen a környék egyetlen nagyobb élelmiszerboltja volt. Bár egy közeli kisebb áruház, például egy Tesco elérhető, sokan nem érzik megfelelő alternatívának.
Az ottani üzlethelyiség szinte teljesen kiürült, a környéken pedig pletykák terjednek arról, hogy eladásra vagy bérbeadásra kínálják az ingatlant.
Mi lesz a tatai üzlet sorsa?
A Rákóczi utcai bolt bezárása után a legnagyobb kérdés most az, hogy mi lesz az épület sorsa. Hasonlóan a szegedi példához, itt is elindultak a találgatások: vajon egy másik élelmiszerlánc, esetleg más profilú kereskedelmi egység veheti birtokba a helyet? Ha sokáig üresen marad, az épület állapota is gyorsan romolhat – ahogy az máshol már megtörtént.