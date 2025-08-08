Egy kattintás a mobilodon és elúszhat minden pénzed – most sms-ben támadnak a csalók

Egyre több bejelentés érkezik hivatalosnak tűnő sms-ekről, amelyek veszélyes következményekkel járhatnak. A rendőrség rövid közleményben figyelmeztetett – írja a veol.hu

Miért veszélyes lehet egy egyszerű sms?

Forrás: Shutterstock

Az sms az új csapda: így működik a legújabb átverés

A hatóság szerint az üzenetek első ránézésre hivatalosnak tűnnek – mintha csomagról, fizetési problémáról vagy banki ügyintézésről szólnának. A rendőrség azt kéri, ne kattintsunk a bennük lévő linkre, és semmilyen adatot ne adjunk meg.

További infomáció a veol.hu oldalán olvasható.