Hamis üzenet

1 órája

Egy kattintás a mobilodon és elúszhat minden pénzed – most sms-ben támadnak a csalók

Címkék#közlemény#rendőrség#csapda#sms sms#üzenetek#adatok

Mindenki kapott már furcsa sms-t, de most tényleg komoly a baj. A csalók profi módon álcázzák magukat és nem is sejted, mibe keveredhetsz egyetlen gyanútlan kattintással.

Kemma.hu

Egyre több bejelentés érkezik hivatalosnak tűnő sms-ekről, amelyek veszélyes következményekkel járhatnak. A rendőrség rövid közleményben figyelmeztetett – írja a veol.hu

Miért veszélyes lehet egy egyszerű sms? Forrás: Shutterstock
Miért veszélyes lehet egy egyszerű sms?
Forrás:  Shutterstock

Az sms az új csapda: így működik a legújabb átverés

A hatóság szerint az üzenetek első ránézésre hivatalosnak tűnnek – mintha csomagról, fizetési problémáról vagy banki ügyintézésről szólnának. A rendőrség azt kéri, ne kattintsunk a bennük lévő linkre, és semmilyen adatot ne adjunk meg.

További infomáció a veol.hu oldalán olvasható.

 

