1 órája
Egy kattintás a mobilodon és elúszhat minden pénzed – most sms-ben támadnak a csalók
Mindenki kapott már furcsa sms-t, de most tényleg komoly a baj. A csalók profi módon álcázzák magukat és nem is sejted, mibe keveredhetsz egyetlen gyanútlan kattintással.
Egyre több bejelentés érkezik hivatalosnak tűnő sms-ekről, amelyek veszélyes következményekkel járhatnak. A rendőrség rövid közleményben figyelmeztetett – írja a veol.hu
Az sms az új csapda: így működik a legújabb átverés
A hatóság szerint az üzenetek első ránézésre hivatalosnak tűnnek – mintha csomagról, fizetési problémáról vagy banki ügyintézésről szólnának. A rendőrség azt kéri, ne kattintsunk a bennük lévő linkre, és semmilyen adatot ne adjunk meg.
További infomáció a veol.hu oldalán olvasható.
