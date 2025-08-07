Rengeteg pénzt zsebelt be - telitalálatos a skandináv lottón!

Kihirdették a skandináv lottó nyerőszámait. Valaki nagy nyereménynek örülhet!

Forrás: Feol

Kihirdették a 32. hét nyerőszámait, és örömmel hallottuk a hírét annak, hogy telitalálatos szelvény is lett, amit gépi számsorsoláson sorsoltak ki. Valaki, óriási nyereményt zsebelt be. A nyeremény nem volt kisebb összeg, mint 71 761 795 Ft. A következő héten már csökken a pénzösszeg, ugyanis "csak" 68 millió forintot lehet nyerni. A nyerőszámok: 1, 3, 7, 12 ,17, 19 ,21, 6, 9, 12, 13 ,28, 33, 34 - olvasható a Szerencsejáték Zrt. honlapján.

Korábban is előfordult már olyan eset, hogy valaki igencsak megtömött zsebbel távozott a sorsolásról.