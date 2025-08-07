augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyeremény

3 órája

Rengeteg pénzt zsebelt be - telitalálatos a skandináv lottón!

Címkék#Szerencsejáték Zrt#telitalálatos szelvény#nyeremény

Újabb telitalálatos szelvény lett a lottón. A skandináv lottó nyerőszámai meglepőek voltak.

Kemma.hu

Kihirdették a skandináv lottó nyerőszámait. Valaki nagy nyereménynek örülhet!

skandináv lottó nyerőszámai
Kihirdették a skandináv lottó nyerőszámait
Forrás: Feol

Skandináv lottó nyerőszámai

Kihirdették a 32. hét nyerőszámait, és örömmel hallottuk a hírét annak, hogy telitalálatos szelvény is lett, amit gépi számsorsoláson sorsoltak ki. Valaki, óriási nyereményt zsebelt be. A nyeremény nem volt kisebb összeg, mint 71 761 795 Ft. A következő héten már csökken a pénzösszeg, ugyanis "csak" 68 millió forintot lehet nyerni. A nyerőszámok: 1, 3, 7, 12 ,17, 19 ,21, 6, 9, 12, 13 ,28, 33, 34 - olvasható a Szerencsejáték Zrt. honlapján.

Korábban is előfordult már olyan eset, hogy valaki igencsak megtömött zsebbel távozott a sorsolásról.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu