41 perce
Növekvő megrendelései és felfutó komáromi termelése miatt cégcsoporton belüli áthelyezést kezdeményez az SK
Komáromi üzeme felfutó termelésének támogatására törekedve átszervezi helyi munkaerő-állományát az SK On. A cégcsoport komáromi üzemein belül, a következő hetekben sorra kerülő áthelyezésben több száz fő érintett. A cégcsoport a napokban hozta nyilvánosságra második negyedéves pénzügyi beszámolóját, melyből kiderül: ismét nyereségessé vált az SK Innovation akkumulátor üzletága - közölte a cég a kemma.hu-val.
A világ 5 legnagyobb, elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalatának egyike, az SK On cégcsoport az elmúlt hetekben megtartotta az időszakos magyarországi üzleti helyzetértékelését. A vállalat egyik legfőbb célja a rendszeres elemzésekkel az, hogy folyamatosan biztosítani tudja a vevői számára az elérhető legmagasabb elégedettségi szintet, mind az aktuális helyzeti adaptáció, mind a minőség és a kiszolgálás terén is - írták közleményükben.
A vállalatcsoport a napokban közzétette a második negyedévre vonatkozó pénzügyi eredményeit is, melyekből kiderül: az akkumulátor üzletág a vizsgált időszakban árbevételi rekordot ért el és újra nyereségessé vált. A komáromi értékelés lezárultával ezért a cégcsoport arra az elhatározásra jutott, hogy megnövekedett megrendelései miatt az SK Battery Manufacturing Kft.-ben aktuálisan működő termelési gépsorok kihasználtságát a maximális kapacitásra növeli, amelynek következtében az üzemben a munkaerőigény is jelentősen megnő - áll a közleményben.
Munkaerőt helyez át az SK
A felfutó termelés okán a komáromi SK On Hungary Kft. több száz, saját állománybeli munkavállaló áthelyezését kezdeményezi az SK Battery Manufacturing Kft.-be. Számukra a változás mindösszesen annyit jelent, hogy az érintettek munkavégzésének helye az egyik komáromi üzemből a mindössze 100 méterre található másik üzembe kerül át, amely a cég társvállalatának tulajdonában van. Az áthelyezett munkatársak többsége várhatóan hasonló pozíciókat fog betölteni - olvasható a közleményben.
Hozzátették: a tájékoztatás a napokban megkezdődött a munkavállalók részére. Az átjelentések pontos ütemezése az üzemek termelési feladatainak összhangba állításával történik meg. A teljes folyamat várhatóan néhány hetet vesz igénybe.
Kiemelték: az áthelyezések teljes mértékben a Munka Törvénykönyvének előírásai szerint, jogfolytonosan történnek, a korábbi kondíciók érvényben maradásával, az SK On Hungary Kft.-nél töltött szolgálati idő elismerésével. Az érintett munkatársaknak egyértelmű útmutatást nyújtó tájékoztatást adnak.
- A cégcsoport vezetése elkötelezett a transzparens és felelős munkáltatói joggyakorlás mellett. A szakszervezetet is tájékoztattuk, bevontuk a folyamatba – mondta Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója.
"Az átszervezés tükrözi az SK On hosszú távú elkötelezettségét a fenntartható növekedés, a stabil helyi foglalkoztatás és a Magyarországon történő folyamatos beruházások iránt. Miközben a vállalat bővíti tevékenységét, hogy megfeleljen az elektromos járművek iránti gyorsuló globális keresletnek, továbbra is elkötelezett marad az erős helyi jelenlét kiépítése és a magyarországi elektromosjármű-ipar növekedésének támogatása iránt - tette hozzá.”