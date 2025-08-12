Növekvő megrendelései és felfutó komáromi termelése miatt cégcsoporton belüli áthelyezést kezdeményez az SK

A világ 5 legnagyobb, elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalatának egyike, az SK On cégcsoport az elmúlt hetekben megtartotta az időszakos magyarországi üzleti helyzetértékelését. A vállalat egyik legfőbb célja a rendszeres elemzésekkel az, hogy folyamatosan biztosítani tudja a vevői számára az elérhető legmagasabb elégedettségi szintet, mind az aktuális helyzeti adaptáció, mind a minőség és a kiszolgálás terén is - írták közleményükben.

SK: munkaerő átcsoportosítást hajt végre a cég

Forrás: SK Facebook oldala

A vállalatcsoport a napokban közzétette a második negyedévre vonatkozó pénzügyi eredményeit is, melyekből kiderül: az akkumulátor üzletág a vizsgált időszakban árbevételi rekordot ért el és újra nyereségessé vált. A komáromi értékelés lezárultával ezért a cégcsoport arra az elhatározásra jutott, hogy megnövekedett megrendelései miatt az SK Battery Manufacturing Kft.-ben aktuálisan működő termelési gépsorok kihasználtságát a maximális kapacitásra növeli, amelynek következtében az üzemben a munkaerőigény is jelentősen megnő - áll a közleményben.

Munkaerőt helyez át az SK

A felfutó termelés okán a komáromi SK On Hungary Kft. több száz, saját állománybeli munkavállaló áthelyezését kezdeményezi az SK Battery Manufacturing Kft.-be. Számukra a változás mindösszesen annyit jelent, hogy az érintettek munkavégzésének helye az egyik komáromi üzemből a mindössze 100 méterre található másik üzembe kerül át, amely a cég társvállalatának tulajdonában van. Az áthelyezett munkatársak többsége várhatóan hasonló pozíciókat fog betölteni - olvasható a közleményben.

Hozzátették: a tájékoztatás a napokban megkezdődött a munkavállalók részére. Az átjelentések pontos ütemezése az üzemek termelési feladatainak összhangba állításával történik meg. A teljes folyamat várhatóan néhány hetet vesz igénybe.

Kiemelték: az áthelyezések teljes mértékben a Munka Törvénykönyvének előírásai szerint, jogfolytonosan történnek, a korábbi kondíciók érvényben maradásával, az SK On Hungary Kft.-nél töltött szolgálati idő elismerésével. Az érintett munkatársaknak egyértelmű útmutatást nyújtó tájékoztatást adnak.