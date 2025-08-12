augusztus 12., kedd

Klára névnap

29°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átcsoportosítás

2 órája

Növekvő megrendelései és felfutó komáromi termelése miatt cégcsoporton belüli áthelyezést kezdeményez az SK

Címkék#komárom#SK#munkaerő

Komáromi üzeme felfutó termelésének támogatására törekedve átszervezi helyi munkaerő-állományát az SK On. A cégcsoport komáromi üzemein belül, a következő hetekben sorra kerülő áthelyezésben több száz fő érintett. A cégcsoport a napokban hozta nyilvánosságra második negyedéves pénzügyi beszámolóját, melyből kiderül: ismét nyereségessé vált az SK Innovation akkumulátor üzletága - közölte a cég a kemma.hu-val.

Kemma.hu

A világ 5 legnagyobb, elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák gyártásával foglalkozó vállalatának egyike, az SK On cégcsoport az elmúlt hetekben megtartotta az időszakos magyarországi üzleti helyzetértékelését. A vállalat egyik legfőbb célja a rendszeres elemzésekkel az, hogy folyamatosan biztosítani tudja a vevői számára az elérhető legmagasabb elégedettségi szintet, mind az aktuális helyzeti adaptáció, mind a minőség és a kiszolgálás terén is - írták közleményükben.

SK
SK: munkaerő átcsoportosítást hajt végre a cég
Forrás: SK Facebook oldala

A vállalatcsoport a napokban közzétette a második negyedévre vonatkozó pénzügyi eredményeit is, melyekből kiderül: az akkumulátor üzletág a vizsgált időszakban árbevételi rekordot ért el és újra nyereségessé vált. A komáromi értékelés lezárultával ezért a cégcsoport arra az elhatározásra jutott, hogy megnövekedett megrendelései miatt az SK Battery Manufacturing Kft.-ben aktuálisan működő termelési gépsorok kihasználtságát a maximális kapacitásra növeli, amelynek következtében az üzemben a munkaerőigény is jelentősen megnő - áll a közleményben.

Munkaerőt helyez át az SK

A felfutó termelés okán a komáromi SK On Hungary Kft. több száz, saját állománybeli munkavállaló áthelyezését kezdeményezi az SK Battery Manufacturing Kft.-be. Számukra a változás mindösszesen annyit jelent, hogy az érintettek munkavégzésének helye az egyik komáromi üzemből a mindössze 100 méterre található másik üzembe kerül át, amely a cég társvállalatának tulajdonában van. Az áthelyezett munkatársak többsége várhatóan hasonló pozíciókat fog betölteni - olvasható a közleményben.

Hozzátették: a tájékoztatás a napokban megkezdődött a munkavállalók részére. Az átjelentések pontos ütemezése az üzemek termelési feladatainak összhangba állításával történik meg. A teljes folyamat várhatóan néhány hetet vesz igénybe.

Kiemelték: az áthelyezések teljes mértékben a Munka Törvénykönyvének előírásai szerint, jogfolytonosan történnek, a korábbi kondíciók érvényben maradásával, az SK On Hungary Kft.-nél töltött szolgálati idő elismerésével. Az érintett munkatársaknak egyértelmű útmutatást nyújtó tájékoztatást adnak.

- A cégcsoport vezetése elkötelezett a transzparens és felelős munkáltatói joggyakorlás mellett. A szakszervezetet is tájékoztattuk, bevontuk a folyamatba – mondta Kósa Péter, az SK On Hungary HR-igazgatója.

"Az átszervezés tükrözi az SK On hosszú távú elkötelezettségét a fenntartható növekedés, a stabil helyi foglalkoztatás és a Magyarországon történő folyamatos beruházások iránt. Miközben a vállalat bővíti tevékenységét, hogy megfeleljen az elektromos járművek iránti gyorsuló globális keresletnek, továbbra is elkötelezett marad az erős helyi jelenlét kiépítése és a magyarországi elektromosjármű-ipar növekedésének támogatása iránt - tette hozzá.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu