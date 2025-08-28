Nem játék a sárgaság: több hónapos lábadozás vár a betegekre

Szlovákiában ismét több településen felütötte a fejét a sárgaság (ikterusz), amely komoly megterhelést jelent a szervezet számára, és hosszadalmas gyógyulási idővel jár. A betegség lényege, hogy a szervezetben kórosan felszaporodó epefesték, a bilirubin lerakódik a szövetekben, így a bőr, a szem ínhártyája és a nyálkahártyák sárgás elszíneződése jelenik meg.

A bilirubin felszaporodása miatt a szemfehérje sárgává válik – ez a sárgaság legtipikusabb tünete

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

A sárgaság tünetei

A Budai Egészségközpont hepatológus szakemberei szerint a sárgaság többféle betegség tünete lehet. Három fő csoportját különböztetjük meg:

máj előtti eredetű sárgaság, amikor a vörösvérsejtek fokozott szétesése (hemolízis) emeli a bilirubinszintet, például vérképzőszervi vagy immunbetegségekben, malária vagy súlyos fertőzések során;

máj eredetű sárgaság, amelyet leggyakrabban akut vagy krónikus vírusos májgyulladás (Hepatitis A, B, C, D, E), bakteriális fertőzések, toxikus gyógyszerhatások vagy alkohol okoznak;

máj utáni, epeúti elzáródás miatti sárgaság, amikor epekő, daganat vagy a hasnyálmirigy gyulladása zárja el az epe útját.

Az orvosi vizsgálatok során ezért mindig fontos kideríteni, mi áll a háttérben: laborvizsgálatokkal, ultrahanggal, esetenként CT vagy MR vizsgálattal.

Egy beteg beszámolója: „Először csak náthának tűnt”

Nálam először a nátha jelentkezett, aztán ez rosszabbodott a hétvégén, végül hétfőn mentem ezzel orvoshoz. Mondtam neki, hogy inkább nézzük meg a vérem is, hogy nincs-e sárgaságom, mert az egyik kolléganő a munkahelyemről szintén azon a héten volt kórházban sárgasággal. A vérvétel nem mutatott ki semmit. Kaptam antibiotikumot, aztán viszont magas lázam lett. Ez egy hétig tartott

- mesélte a kezdeti tüneteket a beteg.

Elmondta, hogy végül a következő hét hétfőjén újra elment orvoshoz, mivel egyáltalán nem lett jobban, sőt rosszabbodott az állapota. A második vérvételnél már kiderült, hogy valóban sárgaságról van szó. A beteget ezt követően azonnal kórházba utalták.

Kedden reggel már mentő vitt Nyitrára. Ott is mindjárt vettek vért, és kétszer annyi volt a bilirubin, mint előző héten.

Kórházi kezelés és diéta

A beteg tíz napot töltött bent, ahol infúziós kezelést, vitaminokat és májtámogató gyógyszereket kapott.

Infúziót adtak naponta, volt köztük cukros víz, sóoldat, és valószínűleg lázcsillapító is. A kórházban szigorú diétát írtak elő.

A kezelést szigorú, májkímélő diétával egészítették ki, ami kulcsfontosságú a gyógyulásban. A menü meglehetősen szigorú: kerülni kell minden zsíros, fűszeres ételt, helyette sovány húsokat, párolt csirkét, rizst, krumplit, valamint zsírszegény tejtermékeket fogyaszthatnak a betegek. „Minden sovány, minden zsírmentes” – fogalmazott.