Járvány

1 órája

Nem játék a sárgaság: több hónapos lábadozás vár a betegekre

Egyre több esetet jelentenek a fertőző májgyulladásról, amelynek legszembetűnőbb jele a sárgaság. Bár elsőre csak náthára emlékeztető panaszokat okoz, hamar komoly betegséggé válhat, amely kórházi kezelést, szigorú diétát és hosszas pihenést tesz szükségessé. A sárgaság újfent járványként terjed a határon túl.

Bajcsy Tünde

Szlovákiában ismét több településen felütötte a fejét a sárgaság (ikterusz), amely komoly megterhelést jelent a szervezet számára, és hosszadalmas gyógyulási idővel jár. A betegség lényege, hogy a szervezetben kórosan felszaporodó epefesték, a bilirubin lerakódik a szövetekben, így a bőr, a szem ínhártyája és a nyálkahártyák sárgás elszíneződése jelenik meg.

A bilirubin felszaporodása miatt a szemfehérje sárgává válik – ez a sárgaság legtipikusabb tünete.
A sárgaság tünetei

A Budai Egészségközpont hepatológus szakemberei szerint a sárgaság többféle betegség tünete lehet. Három fő csoportját különböztetjük meg:

  • máj előtti eredetű sárgaság, amikor a vörösvérsejtek fokozott szétesése (hemolízis) emeli a bilirubinszintet, például vérképzőszervi vagy immunbetegségekben, malária vagy súlyos fertőzések során;
  • máj eredetű sárgaság, amelyet leggyakrabban akut vagy krónikus vírusos májgyulladás (Hepatitis A, B, C, D, E), bakteriális fertőzések, toxikus gyógyszerhatások vagy alkohol okoznak;
  • máj utáni, epeúti elzáródás miatti sárgaság, amikor epekő, daganat vagy a hasnyálmirigy gyulladása zárja el az epe útját.

Az orvosi vizsgálatok során ezért mindig fontos kideríteni, mi áll a háttérben: laborvizsgálatokkal, ultrahanggal, esetenként CT vagy MR vizsgálattal.

Egy beteg beszámolója: „Először csak náthának tűnt”

Nálam először a nátha jelentkezett, aztán ez rosszabbodott a hétvégén, végül hétfőn mentem ezzel orvoshoz. Mondtam neki, hogy inkább nézzük meg a vérem is, hogy nincs-e sárgaságom, mert az egyik kolléganő a munkahelyemről szintén azon a héten volt kórházban sárgasággal. A vérvétel nem mutatott ki semmit. Kaptam antibiotikumot, aztán viszont magas lázam lett. Ez egy hétig tartott

 - mesélte a kezdeti tüneteket a beteg.

Elmondta, hogy végül a következő hét hétfőjén újra elment orvoshoz, mivel egyáltalán nem lett jobban, sőt rosszabbodott az állapota. A második vérvételnél már kiderült, hogy valóban sárgaságról van szó. A beteget ezt követően azonnal kórházba utalták. 

Kedden reggel már mentő vitt Nyitrára. Ott is mindjárt vettek vért, és kétszer annyi volt a bilirubin, mint előző héten.

Kórházi kezelés és diéta

A beteg tíz napot töltött bent, ahol infúziós kezelést, vitaminokat és májtámogató gyógyszereket kapott. 

Infúziót adtak naponta, volt köztük cukros víz, sóoldat, és valószínűleg lázcsillapító is. A kórházban szigorú diétát írtak elő.

A kezelést szigorú, májkímélő diétával egészítették ki, ami kulcsfontosságú a gyógyulásban. A menü meglehetősen szigorú: kerülni kell minden zsíros, fűszeres ételt, helyette sovány húsokat, párolt csirkét, rizst, krumplit, valamint zsírszegény tejtermékeket fogyaszthatnak a betegek. „Minden sovány, minden zsírmentes” – fogalmazott.

A kórházi napok azonban nemcsak a kezelések miatt voltak megterhelőek, hanem a szigorú izoláció miatt is. A beteg egyedül feküdt egy szobában, ahonnan csak a mosdóba léphetett ki. A folyosóra nem mehetett, a külvilággal sem érintkezhetett. A nővérek gumikesztyűben, sokszor maszkban léptek be hozzá, hogy minimálisra csökkentsék a fertőzésveszélyt.

A gyógyulás hosszadalmas és fárasztó

A hazatérés után a beteg további két hétig nem mehet emberek közé, az izoláció letelte után pedig kontrollra kell mennie. 

Bár hazajöttem, még mindig gyenge vagyok. A teljes gyógyulás három-négy hónapig is eltarthat 

– mondta.

A hepatológusok is megerősítik: az akut vírusos májgyulladás sok esetben magától gyógyul, de hónapokig is eltarthat, mire a máj regenerálódik. Gyógyszeres kezelés ritkán áll rendelkezésre, a terápia főként pihenésből, vitaminokból és a máj kíméléséből áll. Súlyosabb esetekben, például előrehaladott májzsugorodásnál, akár májtranszplantáció is szükséges lehet.

A beteg szerint a betegség különösen legyengíti a szervezetet: 

Az étvágyam már visszatért, de a gyengeség még mindig rajtam van. Nehéz visszanyerni az erőt. Főleg, ha valaki idősebb korban kapja el, vagy vannak már meglévő betegségei, akkor még rosszabb.

Beszámolója szerint ő még a könnyebb esetek közé tartozott. Más betegeknél sokkal súlyosabb tünetek jelentkeztek: volt, akinek hányása és hasmenése miatt drasztikusan legyengült a szervezete, és kiszáradás fenyegette. Előfordult olyan is, akinek a belei vagy az epéje gyulladt be, ami további komplikációkat okozott. „Mondták, hogy van, aki annyira sárga lett, mint egy citrom” – emlékezett vissza.

Hogyan terjed a betegség?

A sárgaság terjedésének pontos módját nehéz meghatározni, a beteg is bizonytalan abban, hogyan fertőződhetett meg. 

„Mosok kezet, mindig figyelek a higiéniára. Nem tudom, hol kaphattam el – lehet, hogy egy üzletben, élelmiszeren keresztül, vagy valahol, ahol más is megfogta a kilincset vagy a kenyeret.”

 - mesélte.

A szakemberek szerint a Hepatitis A vírus főként szennyezett étellel, vízzel vagy kéz útján terjed, ezért különösen fontos a rendszeres kézmosás, a higiénés szabályok betartása és a közösségi helyek tisztasága. A Budai Egészségközpont hepatológusai arra is figyelmeztetnek, hogy a fertőző májgyulladás (hepatitis) gyakran közösségi gócokban, például zsúfolt lakókörnyezetben, rossz higiénés viszonyok mellett üti fel a fejét. A vírus széklet–száj útján terjedhet, vagyis ha valaki fertőzött személy után nem mos kezet, majd élelmiszert vagy közösen használt tárgyat érint, könnyen továbbadhatja a betegséget.

A szakemberek szerint a fertőzés lappangási ideje hosszú, akár 2–6 hét is lehet, ezért sokszor nehéz visszakövetni, hogy pontosan mikor és hol történt a megfertőződés. Ráadásul előfordul, hogy egyesek tünetmentes hordozók, ők maguk nem betegszenek meg, de másokat megfertőzhetnek.

Mit üzen a beteg?

A betegség után a betegnek egyértelmű tanácsa van az emberek felé: 

Aki megteheti, oltassa be magát. Nekünk most már életünk végéig van védettségünk, de jobb ezt megelőzni, mint végigcsinálni.

A sárgaság tehát nem pusztán egy „sárgás elszíneződés”, hanem súlyos, komoly odafigyelést igénylő állapot, amely mögött többféle betegség húzódhat meg. A fertőzés akár hónapokra is legyengítheti a szervezetet, és hosszú lábadozással jár. „Ez nem gyerekjáték” - fogalmazott a lábadozó beteg.

 

