Csúcshatású szuperzöldség a magyar piacokon - a rák ellen is segíthet

Tele van színekkel a tatabányai Kond vezér utcai piac. A kínálat közül azonban egyértelműen kimagaslik a sárgarépa, a háziasszonyok egyik kedvenc zöldsége, hiszen számos ételben használatos, ezért mindig lennie kell belőle "raktáron."

A sárgarépa kevés tulajdonságát ismerjük csak a sok közül

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A zöldségek sztárja, a sárgarépa

A sárgarépa vadon élő őse Európában és Délnyugat-Ázsiában „vadmurok” néven volt ismert. A háziasított változat jelentősen nagyobb, ízletesebb és kevésbé fásodó. Korábban a sárgarépák fehérek, sárgák vagy lilák voltak, a narancssárga változatot holland kertészek nemesítették ki a 17. században, hogy a királyi család részére készítsenek különleges zöldségfélét. A szuperzöldség kilója a tatabányai Kond vezér utcai piacon most 590 forintba kerül Faluvégi Jánosnál.

A sárgarépa jótékony hatásai

A sárgarépa kiváló béta-karotin forrás, amely a szervezetben A-vitaminná alakul, támogatva a szem- és a nyálkahártyák egészségét.

Karotinjai erősítik az immunrendszert, antioxidáns hatásuk révén hozzájárulhatnak a daganatos megbetegedések megelőzéséhez.

Napi két adag (kb. 20 dkg) sárgarépa fogyasztása néhány hét alatt akár 10%-kal csökkentheti a koleszterinszintet. Ugyanakkor mivel a répa képes nitrátokat felhalmozni, napi öt adagnál több fogyasztása nem javasolt.

A béta-karotin felszívódása főzés során jobb lesz, mivel a hőkezelés lebontja a sejtfalakat — így szervezetünk több tápanyagot tud hasznosítani. A külső héj alatt található háncsrész különösen tápanyagban gazdag, ezért érdemes vékonyan hámozni. Pépesítve — pl. bébiételekhez — a sárgarépa kíméli a gyomrot, hatékony az emésztés támogatásában, puffadás és székrekedés esetén is. A népi gyógyászatban vizelethajtóként használják, és bőrre is jótékony hatású: segíti a hidratáltság megőrzését, szabályozza a faggyú- és verejtékmirigyek működését.

