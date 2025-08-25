1 órája
Csúcshatású szuperzöldség a magyar piacokon - a rák ellen is segíthet
A tatabányai piac standjai roskadoznak a nyár összes finomságaitól. Szerintünk a sárgarépa az, amit mindenképpen érdemes beszerezni, ugyanis számtalan jótékony hatása van az emberi szervezetre.
Tele van színekkel a tatabányai Kond vezér utcai piac. A kínálat közül azonban egyértelműen kimagaslik a sárgarépa, a háziasszonyok egyik kedvenc zöldsége, hiszen számos ételben használatos, ezért mindig lennie kell belőle "raktáron."
A zöldségek sztárja, a sárgarépa
A sárgarépa vadon élő őse Európában és Délnyugat-Ázsiában „vadmurok” néven volt ismert. A háziasított változat jelentősen nagyobb, ízletesebb és kevésbé fásodó. Korábban a sárgarépák fehérek, sárgák vagy lilák voltak, a narancssárga változatot holland kertészek nemesítették ki a 17. században, hogy a királyi család részére készítsenek különleges zöldségfélét. A szuperzöldség kilója a tatabányai Kond vezér utcai piacon most 590 forintba kerül Faluvégi Jánosnál.
A sárgarépa jótékony hatásai
- A sárgarépa kiváló béta-karotin forrás, amely a szervezetben A-vitaminná alakul, támogatva a szem- és a nyálkahártyák egészségét.
- Karotinjai erősítik az immunrendszert, antioxidáns hatásuk révén hozzájárulhatnak a daganatos megbetegedések megelőzéséhez.
- Napi két adag (kb. 20 dkg) sárgarépa fogyasztása néhány hét alatt akár 10%-kal csökkentheti a koleszterinszintet. Ugyanakkor mivel a répa képes nitrátokat felhalmozni, napi öt adagnál több fogyasztása nem javasolt.
A béta-karotin felszívódása főzés során jobb lesz, mivel a hőkezelés lebontja a sejtfalakat — így szervezetünk több tápanyagot tud hasznosítani. A külső héj alatt található háncsrész különösen tápanyagban gazdag, ezért érdemes vékonyan hámozni. Pépesítve — pl. bébiételekhez — a sárgarépa kíméli a gyomrot, hatékony az emésztés támogatásában, puffadás és székrekedés esetén is. A népi gyógyászatban vizelethajtóként használják, és bőrre is jótékony hatású: segíti a hidratáltság megőrzését, szabályozza a faggyú- és verejtékmirigyek működését.
A dinnye szezon hivatalosan szeptember 5-ig tart, érdemes tehát beszerezni az utolsó darabokat a vitamindús finomságból.
GALÉRIA: Piac körkép Tatabányán (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
1. A szőlő rosttartalma segíti az emésztést.
2. A füge a cukorbetegeknek is segít, illetve a rák ellen is jótékony hatással bír.
3. A dinnye jót tesz a vesének és a bőrnek is.