Veszélyes a közlekedés a Sárberki lakótelepen

A Sárberki lakótelepen eddig sem volt könnyű a balesetmentes közlekedés, most azonban még nehezebbé vált az itt lakók élete. Mutatjuk, mi az, ami veszélyessé teszi a sárberki közlekedést.

A Sárberki lakótelepnél lévő munkálatok miatt nehéz a közlekedés

Nem biztonságos a közlekedés a Sárberki lakótelepen

Olvasónk jelezte, hogy a Sárberki lakótelepen állandó problémát jelent, hogy a parkoló autóktól sem gyalogosként, sem pedig sofőrként nem lehet kilátni. Ez a gond most fokozódik, ugyanis Sárberekben a jelzőlámpás kereszteződés építési munkálatai miatt még inkább megnehezíti a tatabányai - különösen sárberki - lakosok életét. A két sávból jelenleg egy használható.

Korábban egyéb drámai esetek is voltak Sárberekben: korábban patkányok lepték el a városrészt.