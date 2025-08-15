2 órája
Veszélyes a közlekedés a Sárberki lakótelepen
A közlekedés sosem volt könnyű Sárberek ezen részén - jelezte a problémát egyik olvasónk. Videónkon látható, hogy a közlekedési lámpa építése miatt a Sárberki lakótelepen élőknek miért lett még kaotikusabb a közlekedés!
A Sárberki lakótelepen eddig sem volt könnyű a balesetmentes közlekedés, most azonban még nehezebbé vált az itt lakók élete. Mutatjuk, mi az, ami veszélyessé teszi a sárberki közlekedést.
Nem biztonságos a közlekedés a Sárberki lakótelepen
Olvasónk jelezte, hogy a Sárberki lakótelepen állandó problémát jelent, hogy a parkoló autóktól sem gyalogosként, sem pedig sofőrként nem lehet kilátni. Ez a gond most fokozódik, ugyanis Sárberekben a jelzőlámpás kereszteződés építési munkálatai miatt még inkább megnehezíti a tatabányai - különösen sárberki - lakosok életét. A két sávból jelenleg egy használható.
Korábban egyéb drámai esetek is voltak Sárberekben: korábban patkányok lepték el a városrészt.
GALÉRIA: Megnehezítik a forgalmat a Sárberekben történő út melletti munkálatokFotók: Hagymási Bence
Patkányok lepik el sorra Tatabánya lakótelepeitMegoldást találtak a patkányok ellen.