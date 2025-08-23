Épp 60 éve találták meg a Vértes legöregebb emberét, Samut - retro fotók

A Fortepan képeiből hoztunk nektek egy múltidézőt. Nézzük, hogyan tárták fel Vértesszőlősön Samut, az egyik legidősebb előember csontmaradványait.

1965 augusztus 21-én került napvilágra Vértesszőlősön Samu nyakszirtcsontja

Forrás: Fortepan/Bojár Sándor

Samu, a legidősebb előember

Vértesszőlős híres "lakója" Samu, az előember, akinek csontmaradványát, nyakszirtcsontját épp 60 évvel ezelőtt, 1965. augusztus 21-én találta meg Vértes László. Aznap Sámuel névnap van, a legenda szerint így kapta a csontmaradvány a Samu nevet.

Samu Európa egyik legidősebb,mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt előembere. A csontmaradványok a Vértesszőlős melletti mésztufabányából kerültek elő, amelyek komplett előember-telep nyomait sejtették. Itt például egy hét év körüli gyerek fogtöredékei is előkerültek. Az emberi maradványok mellett ősállatcsontokat, kavicsszerszámokat, megkövesedett levéllenyomatokat és ősállatnyomokat is találtak.

A feltárás során kiderült, hogy Samu már használta a tüzet, írja a Múlt-Kor: a tűzhelyek feketére pörkölődött csontmaradványokból álltak. Vélhetően a zsíros csont fontos tüzelőanyag lehetett akkoriban az itt élő embernek.