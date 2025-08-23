augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őskori lelet

46 perce

Épp 60 éve találták meg a Vértes legöregebb emberét, Samut - retro fotók

Címkék#Samu#régészeti lelet#előember

A vértesszőlősi előembertelep mutatja be Samu történetét. 60 évvel ezelőtt hatalmas szenzáció volt Samu felfedezése, retró fotókkal idézzük fel a régészeti szenzációt.

Kemma.hu

A Fortepan képeiből hoztunk nektek egy múltidézőt. Nézzük, hogyan tárták fel Vértesszőlősön Samut, az egyik legidősebb előember csontmaradványait.

1965. nyarán tárták fel Vértes László vezetésével Samu, az egyik legidősebb előember maradványait
1965 augusztus 21-én került napvilágra Vértesszőlősön Samu nyakszirtcsontja
Forrás: Fortepan/Bojár Sándor

Samu, a legidősebb előember

Vértesszőlős híres "lakója" Samu, az előember, akinek csontmaradványát, nyakszirtcsontját épp 60 évvel ezelőtt, 1965. augusztus 21-én találta meg Vértes László. Aznap Sámuel névnap van, a legenda szerint így kapta a csontmaradvány a Samu nevet. 

Samu Európa egyik legidősebb,mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt előembere. A csontmaradványok a Vértesszőlős melletti mésztufabányából kerültek elő, amelyek komplett előember-telep nyomait sejtették. Itt például egy hét év körüli gyerek fogtöredékei is előkerültek. Az emberi maradványok mellett ősállatcsontokat, kavicsszerszámokat, megkövesedett levéllenyomatokat és ősállatnyomokat is találtak.

A feltárás során kiderült, hogy Samu már használta a tüzet, írja a Múlt-Kor: a tűzhelyek feketére pörkölődött csontmaradványokból álltak. Vélhetően a zsíros csont fontos tüzelőanyag lehetett akkoriban az itt élő embernek.  

Így találták meg Samut Vértesszőlősön

Fotók: Fortepan

Az előember-telep köré múzeum épült, Vértesszőlősön pedig minden évben Samu-napot rendeznek. Idén a 60. évfordulóra is emlékeznek a gyermekprogramokon túl. Itt vannak a tavalyi nap fotói is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu