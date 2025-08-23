46 perce
Épp 60 éve találták meg a Vértes legöregebb emberét, Samut - retro fotók
A vértesszőlősi előembertelep mutatja be Samu történetét. 60 évvel ezelőtt hatalmas szenzáció volt Samu felfedezése, retró fotókkal idézzük fel a régészeti szenzációt.
A Fortepan képeiből hoztunk nektek egy múltidézőt. Nézzük, hogyan tárták fel Vértesszőlősön Samut, az egyik legidősebb előember csontmaradványait.
Samu, a legidősebb előember
Vértesszőlős híres "lakója" Samu, az előember, akinek csontmaradványát, nyakszirtcsontját épp 60 évvel ezelőtt, 1965. augusztus 21-én találta meg Vértes László. Aznap Sámuel névnap van, a legenda szerint így kapta a csontmaradvány a Samu nevet.
Samu Európa egyik legidősebb,mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt előembere. A csontmaradványok a Vértesszőlős melletti mésztufabányából kerültek elő, amelyek komplett előember-telep nyomait sejtették. Itt például egy hét év körüli gyerek fogtöredékei is előkerültek. Az emberi maradványok mellett ősállatcsontokat, kavicsszerszámokat, megkövesedett levéllenyomatokat és ősállatnyomokat is találtak.
A feltárás során kiderült, hogy Samu már használta a tüzet, írja a Múlt-Kor: a tűzhelyek feketére pörkölődött csontmaradványokból álltak. Vélhetően a zsíros csont fontos tüzelőanyag lehetett akkoriban az itt élő embernek.
Így találták meg Samut VértesszőlősönFotók: Fortepan
Az előember-telep köré múzeum épült, Vértesszőlősön pedig minden évben Samu-napot rendeznek. Idén a 60. évfordulóra is emlékeznek a gyermekprogramokon túl. Itt vannak a tavalyi nap fotói is.