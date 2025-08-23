37 perce
Samu koponyacsontja és más megkövesedett lelet mellett játszottak a gyerekek Szőlősön
Idén 10. alkalommal rendezték meg a Samu-napot. A Vértesszőlős mellett talált előember, Samu lakhelye ismét megtelt családokkal. Fotókon mutatjuk a vidám nyílt napot.
Éppen 10 éve, 2015-ben rendezték az első Samu-napot a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Előember Telepén. Az idei évfordulós esemény más szempontból is különleges volt.
Samu-napon ismerkedtek az őskorral
A Samu-nap egy nyílt nap, amelyen ingyenesen várják a szabadtéri tárlaton a családokat, látogatókat – immár tíz éve, minden augusztusban. Az ismeretterjesztés mellett a játéké a főszerep, így a gyerekek játékosan ismerkedhetnek az őskorral és a telep jelentőségével.
GALÉRIA: Így telt a Samu nap (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Amely nem is kicsi: ugyanis épp idén 60 éve találta meg Vértes László régész és Skoflek István paleontológus a Vértesszőlős melletti mésztufában Samu nyakszirtcsontját és más, vélhetően ősember gyerek fogmaradványait. A lelet akkoriban feltette Vértesszőlőst a nemzetközi régészeti térképre, ez volt az első, 350-400 ezer éves embermaradvány Európában.
Épp 60 éve találták meg a Vértes legöregebb emberét, Samut - retro fotók
A telepen aztán múzeum nyílt, szabadon látogatható Samu" otthona", és az akkor élt állatok, növények nyomai is megtekinthetők. A kedvelt előember-telep 2021-ben meg is újult. A Samu-napon idén is játékos feladványok, állatbemutató, étel-ital és csupa vidámság várta a családokat.
Mint a helyszínen dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója elmondta: a tatai és a tatabányai múzeumoknak és más intézményeknek köszönhető, hogy 10 éve megvalósulhat ez a családi nap – nélkülük nem sikerülne ilyen jól.
És hogy mi található még a lelőhelyen? Az igazgató elárulta a Kemma.hu-nak.