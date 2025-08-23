Samu koponyacsontja és más megkövesedett lelet mellett játszottak a gyerekek Szőlősön

A telepen aztán múzeum nyílt, szabadon látogatható Samu" otthona", és az akkor élt állatok, növények nyomai is megtekinthetők. A kedvelt előember-telep 2021-ben meg is újult. A Samu-napon idén is játékos feladványok, állatbemutató, étel-ital és csupa vidámság várta a családokat.

Mint a helyszínen dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója elmondta: a tatai és a tatabányai múzeumoknak és más intézményeknek köszönhető, hogy 10 éve megvalósulhat ez a családi nap – nélkülük nem sikerülne ilyen jól.

És hogy mi található még a lelőhelyen? Az igazgató elárulta a Kemma.hu-nak.