Őstörténet

2 órája

Samu koponyacsontja és más megkövesedett lelet mellett játszottak a gyerekek Szőlősön

Címkék#múzeum#Samu#ősember

Idén 10. alkalommal rendezték meg a Samu-napot. A Vértesszőlős mellett talált előember, Samu lakhelye ismét megtelt családokkal. Fotókon mutatjuk a vidám nyílt napot.

Kemma.hu

Éppen 10 éve, 2015-ben rendezték az első Samu-napot a Magyar Nemzeti Múzeum Vértesszőlősi Előember Telepén. Az idei évfordulós esemény más szempontból is különleges volt. 

A Vértesszőlős mellett talált előember, Samu lakhelye ismét megtelt családokkal. Fotókon mutatjuk a vidám nyílt napot.
Így telt a Samu nap a vértesszőlősi előember-telepen
Forrás:  Wierl Ádám /  24 Óra

Samu-napon ismerkedtek az őskorral

A Samu-nap egy nyílt nap, amelyen ingyenesen várják a szabadtéri tárlaton a családokat, látogatókat – immár tíz éve, minden augusztusban. Az ismeretterjesztés mellett a játéké a főszerep, így a gyerekek játékosan ismerkedhetnek az őskorral és a telep jelentőségével.

GALÉRIA: Így telt a Samu nap (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

Amely nem is kicsi: ugyanis épp idén 60 éve találta meg Vértes László régész és Skoflek István paleontológus a Vértesszőlős melletti mésztufában Samu nyakszirtcsontját és más, vélhetően ősember gyerek fogmaradványait. A lelet akkoriban feltette Vértesszőlőst a nemzetközi régészeti térképre, ez volt az első, 350-400 ezer éves embermaradvány Európában.

A telepen aztán múzeum nyílt, szabadon látogatható Samu" otthona", és az akkor élt állatok, növények nyomai is megtekinthetők. A kedvelt előember-telep 2021-ben meg is újult. A Samu-napon idén is játékos feladványok, állatbemutató, étel-ital és csupa vidámság várta a családokat.

Mint a helyszínen dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója elmondta: a tatai és a tatabányai múzeumoknak és más intézményeknek köszönhető, hogy 10 éve megvalósulhat ez a családi nap – nélkülük nem sikerülne ilyen jól.

És hogy mi található még a lelőhelyen? Az igazgató elárulta a Kemma.hu-nak.

