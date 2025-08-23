Vértesszőlős az európai régészet térképén van - 60 éve őrzi az emberiség történetét Samu lakhelye

Az évforduló kapcsán Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, dr. Bogár István, Vértesszőlős polgármestere, valamint dr. Lengyel György, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze idézte fel a múltat, illetve taglalta a telep jelentőségét. Az eseményen jelen volt Skoflek Katalin is, az előember maradványt 60 éve megtaláló és Vértes Istvánnal feltáró Skoflek István paleontológus lánya.

Dr. Zsigmond Gábor beszédében megköszönte minden intézménynek a 10 éve tartó segítséget a Samu-nap megvalósulásában, amellyel a laikusokkal is megismertethető az Európai jelentőségű őskori lelőhelye, ahol a mészkő konzerválta az emberiség történetének fontos állomását.

Nemzetközi régészeti térképen Vértesszőlős

Felidézte: 60 éve Vértesszőlős és Vértes László régész felkerült a nemzetközi tudományos térkép színhelyére. Az előember-telep különlegessége, hogy több földréteg mesél az itt élt emberi jelenlétről, élővilágról – utóbbi esetében számos olyan lelet van, amelyet magyar tudósok rögzítettek először a világon.

Hiszen a telep maga egykor agyagos terület volt, amelyen különböző akkori állatok: bivalyok, orrszarvúk éltek, amelyeket az ember fogyasztott. Ezek nyomai láthatóak a telepen, így a látogatók is elképzelhetik, milyen volt a terület 350-400 ezer éve.

Dr. Zsigmond Gábor a Kemma.hu-nak elmondta: a területet azóta is vizsgálják a szakemberek. Bár fizikai feltárás valóban nincs, ám az eddigi adatokat folyamatosan elemzik, összevetik nemzetközi szinten is. Az igazgató emlékeztetett még: Vértes Lászlóék idejében még nem álltak rendelkezésre olyan technológiák, mint a mai tudósoknak, például űrszondák és drónok segítségével kutatják manapság a múltat. Így bukkantak rá nemrég Tatabányán például avar kori sírokra is.